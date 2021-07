Durante la noche del 13 de julio de 2021, 'Todo es verdad' tuvo la oportunidad de hablar con Raúl, administrador de Integral Mundox, una de las empresas de José Luis Moreno. El tema que más se abordó fue el contrato que se realizó entre dicha productora y Amiguetes Entertainment, la organización audiovisual de Santiago Segura. Mientras Risto Mejide entrevistaba a dicho administrador, María Luisa Gutiérrez, responsable única de la productora de Segura, entró por teléfono para aclarar toda la polémica.

Santiago Segura

"Yo soy la administradora única de 'Amiguetes Entertainment', con la que firmaste el contrato privado del que tanto se te ha llenado la boca de hablar de él. Nuestra productora no ha recibido ni un euro por ese contrato y Santiago Segura tampoco", explicaba Gutiérrez, ante el desconcierto de Raúl, que parecía no recordarla a pesar de haber firmado un contrato con ella. "En ese contrato se dice que Amiguetes Entertainment no va a cobrar ni un euro porque no es la función, ni ejecutar la producción, ni llevarla a cabo, ni cobrar ese dinero. Eso era labor de Integral Mundox", señalaba la empresaria.

"Lo que yo quiero que quede claro es que habéis hecho bastantes cebos, pero al final las cosas se desvirtúan. Santiago ha salido en el estreno de nuestra película desmintiendo los titulares que se habían dado", continuaba explicando Gutiérrez. "Los titulares en los que se ha utilizado a Santiago Segura como hombre de paja o a Amiguetes Entertainment como pantalla no son verdad. TVE firmó un contrato con Integral Mundox, donde queda regulado que son ellos los que van a recibir el dinero", insistía de nuevo.

Una serie real

En su intervención telefónica, María Luisa Gutiérrez también ha aclarado que la serie existía. "Esa serie era real, la contrató TVE con Amiguetes Entertainment, como has dicho tú. Ellos tenían que ejecutar esa serie, porque lo que aportaba nuestra productora era prestigio y la creatividad y el casting de Santiago Segura. Santiago se leyó los guiones y aportó la creatividad", sentenciaba María Luisa Gutiérrez.