Adri Acuña: "Han pasado cosas, a nivel personal, en 'OT 2020'. Esa persona sabe a lo que me refiero"

Más de 10.000 personas se presentaron a los castings de la undécima edición de 'Operación Triunfo', celebrados en nueve ciudades españolas. Pero de los 30 finalistas, solamente 18 aspirantes se jugaron su plaza en la Academia durante la Gala 0 del talent show de Gestmusic y Televisión Española. Una prueba de fuego que dejó a Adri Acuña y Valery con la miel en los labios, al quedarse a un paso de formar parte del concurso.

, para conocer cómo vive quedarse a las puertas y descubrir si está de acuerdo con las valoraciones del jurado y los profesores. El mallorquín, de 23 años, defendió sobre el escenario el tema "Me rehúso", de Danny Ocean, que no terminó de calar entre el jurado y le dejó en duda.

Adri Acuña, aspirante de 'OT 2020'

Fue un palo muy grande ser eliminado, era la primera vez que me subía a un escenario

Tengo una mezcla de sensaciones. Estoy muy contento con mi paso por 'Operación Triunfo', a nivel personal estoy orgulloso. Pero, por otra parte, con un sabor agrio de no haber podido entrar a la Academia, eso es un poco triste. Aunque también estoy muy contento por haber conocido a la familia que hemos hecho allí y alegrándome por cada uno de mis compañeros. Estaba seguro de que todos ellos iban a entrar, a cada uno se lo decía. Siento como que no puedo estar triste.

Supongo que debe ser un mal trago para ti el hecho de quedarte a las puertas de entrar en la Academia, ¿crees que puede resultar todavía más duro que quedar eliminado a fases previas?

Un poco sí que duele, porque lo otro habría sido un poco más privado y esto ha sido delante de toda España. Para mí fue un palo muy grande porque era la primera vez que me subía a un escenario. Creo que a nivel personal puedo estar muy contento porque hice todo lo que no había hecho antes, ya que no estaba acostumbrado y eso ya es increíble. Por otra parte, es un poco doloroso porque lo veía tan cerca, estaba a una pasarela de entrar.

¿Cómo te viste en la actuación de la Gala 0?

Mi paso por los casting fue muy introvertido, siempre cantaba con los ojos cerrados. En la Gala 0 me sentí muy nervioso pero luego al verme no me reconocía. Me siento muy orgulloso de cantar y bailar a la vez, algo que nunca había hecho. Por otra parte, estoy disgustado por no haber dado el máximo.

Elegí Ed Sheeran pero me pidieron que cantara "Me rehúso"

En principio, mis elecciones principales fueron "La flaca" de Jarabe de Palo y "The A Team" de Ed Sheeran, pero me hicieron unas sugerencias y me pidieron si podía ser "Me rehúso". Yo pregunté que si hacía la lenta, que es con la que me presenté en la Fase 2 con guitarra y más personal, y me dijeron hiciese la rápida. En ese momento, pensé que fue como un poco acorde a la situación y pensé que lo hicieron a bien para que pudiera soltarme y dar el el máximo de mí. Pero no, en principio no fue mi elección.

Adri Acuña, cantando "Me rehúso" en la Gala 0 de 'OT 2020'

¿Crees que te hubiese ido mejor versionando a Ed Sheeran?

La verdad que sí, me hubiera gustado mucho más hacer "The A Team". Ya a nivel personal, es una canción muy especial para mí que me enseñó mi padre, un tema que a todo el mundo le hubiera llegado mucho más. A mí eso es lo que más me llama la atención, poder cantar y hacer sentir a las personas de una forma un poco más introvertida. Además, teniendo en cuenta que es un temazo, una canción más balada que rápida, creo que hubiese sido una muy buen elección.

¿Estás de acuerdo con las valoraciones del jurado?

Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con ellos, son un jurado excepcional. Me encantaron sus comentarios y su manera de verlo. Me pareció muy justo, la verdad que sí, muy justo. Incluyendo mi valoración, la recibí con los brazos abiertos.

¿Crees que algún compañero tuyo merecía más estar nominado o expulsado?

No y, definitivamente, no. Todas las personas que estaban ahí se lo habían ganado desde el principio hasta el final. De hecho, se lo dije personalmente en privado: "chicos, me encantaría que si no fuese yo la persona elegida, quiero teneros a vosotros porque sois unos artistazos". Todos y cada uno de ellos se merecían estar ahí dentro.

Desde hace varias semanas, vosotros ya sabíais que estabais seleccionados, ¿cómo has vivido el todo el secretismo?

La verdad que muy muy bien y muy mal por otra, porque claro, las caras no mienten. Gracias a la ayuda de mi familia, que eran las únicas personas que lo sabían. Ellos me ayudaron muchísimo. Lo llevamos con mucha discreción. Pero lo llevé muy bien, es algo que no me ha afectado a mi día, no soy una persona muy cotilla, no me gusta entrar en polémica y la verdad que sí, lo llevaba bien.

Fui el primero en hacerme el tatuaje para que no quedara en el aire

Pues tengo que decirte una cosa, fue como instantáneo y la gente no consigue creer como en tan poco tiempo ya hemos hecho una familia. Desde los castings de Barcelona se formó esa piña y a medida que iba pasando el tiempo nos hacíamos más amigos. Nunca dejábamos de hablar. Siempre estábamos en contacto. Era muy muy guay porque somos como una gran familia. Te voy a decir una cosa que es un dato muy curioso que nadie sabe. La idea del tatuaje fue de todos, pero yo fui el primero en hacérmelo porque sabía que era lo típico que se iba a quedar en el aire y no se iba a hacer. Yo di el primer paso, me lo hice y ahí fue donde empezó todo. Entonces, todos mis compañeros se lo hicieron, desde el más pequeño hasta el más grande.

No me arrepiento del tatuaje de "ivo", es uno de los más especiales en mi vida

La verdad es que no me gusta mirar las redes sociales. No me dejo influenciar por los comentarios malos. Siempre me empapo con todos los buenos, que es lo que te hace seguir en pie, salir adelante y ver la parte positiva de todo esto. No le doy mucha importancia. Solo diré que es algo de lo que no me arrepiento, muchas personas llevan tatuadas cosas sin sentido, como animales o algo abstracto. Este es unos de los tatuajes más especiales en mi vida.

Aunque no has entrado en la Academia, ya habéis convivido en el hotel durante varios días, ¿han surgido ya lazos entre vosotros?

La verdad que sí, bastante fuertes. Puedo decir que ya sea por el tema de hoteles y demás, coincidí mucho con Hugo Cobo, Anaju, Gèrard Rodríguez, Eva Barreiro, Rafa Romera, Jesús Rendón y Nia Correia. Estábamos todos muy unidos, muy conectados, hacíamos todo juntos. Era todo el día de risas, hemos llegado a llorar de la risa. Además, hablábamos de cosas personales, hemos llegado a hacer una familia y no me arrepiento de haberlos conocido. Ellos han sido unas personas tan especiales para mí y yo para ellos que puedo considerarlos amigos.

¿Ha surgido algo más que amistad con alguien? ¿Existe ya alguna carpeta?

Han pasado cosas, a nivel personal y la verdad que me gustaría guardármelo para mí, porque no me gusta entrar en polémica ni en cotilleos. Pero esa persona sabe a lo que me refiero y, sin algún día lo ve, estoy seguro de que se va dar por aludida.

Adri Acuña, disfrutando del mar

He perdido un barco pero barcos hay muchos

Me gusta ver la parte positiva y vivir la vida. He perdido un barco pero barcos hay muchos. Ahora podría estar en cualquier otro y visitar el Caribe, Italia o Francia, que son los destinos que me propuse a nivel náutico. Pero eso sería dar un paso hacia atrás y ya que he salido de Mallorca y me he hecho notar a nivel peninsular, me gustaría arrancar con más fuerza que nunca y no me arrepiento de haber dejado todo. Me he dado una oportunidad a mí mismo que es dedicarme a la música y cumplir mi sueño.

¿Te plateas presentarte a algún otro talent show o preparar algún single?

Esto es algo que he pensado muy detenidamente y, como bien dice el dicho, nunca digas nunca. Al ser 'OT' mi primer talent show, siempre ha sido mi primera opción, pero siempre hay otras opciones. Como ya he despegado a nivel artístico, me gustaría seguir adelante. Primero, me gustaría sacar cosas a nivel personal y prepararme para posible opciones o algunos talent que no descarto. No me importaría presentarme a 'La Voz'. Aunque tengo proyectos nuevos, en los que está un equipo detrás. Justo ahora empiezan eventos importantes con Los 40 Principales, que quieren contar conmigo. Pero, sobre todo, quiero reafirmar más mi parte artística y sacar cosas mías, colaboraciones con gente de Mallorca conocida.