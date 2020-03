Adrián, en 'First Dates': "Me considero virgen porque eso no entró, no entró..."

En cuestiones del amor, cualquier cosa es posible. El restaurante de 'First Dates' nos tiene acostumbrados a sorprendernos con el desarrollo de las variopintas citas de sus comensales que nunca dejan indiferente al espectador. En la velada del miércoles 18 de marzo, Adrián, de 19 años, acudió al programa de Cuatro con ganas de encontrar el amor, pero acabó confesando su primera experiencia sexual. Allí encontró con Cristina, una bailarina de 18 años que ama el K-pop y busca a un chico maduro.

Adrián, comensal de 'First Dates'

Adrián fue sincero desde el principio, confesando a cámara su secreto: "Soy un hombre sin misterio, porque muchas veces doy el libro abierto de forma inconsciente". Así se presentó este amante de los videojuegos y el anime, al que le gusta viajar pero no ha viajado, que aseguró ser principiante en el amor con una única novia. "Tuve una pareja a distancia durante seis meses, ella en Bilbao y yo en Madrid. A nivel personal, me enseñó mucho", explicó. La sorpresa llegó cuando desveló que únicamente se vieron una vez cuando llevaban cuatro meses de relación a distancia.

Pero las sorpresas para Cristina no terminaron ahí. Adrián se sinceró en cuestiones sexuales, sin que fuese preguntado por ello, para confesar su virginidad. "Diría que soy virgen porque esa vez no la puedo contar... porque digamos, no entró", explicó. "El problema llegó en el momento del acto en sí que no entró, no sé por qué pero no entró y por eso no lo considero como una pérdida de virginidad. No me da apuro decir que soy virgen", añadía. "Me considero virgen al 100% porque eso no entró, no entró...", matizó por si había alguna duda.

"En mi primera vez, parecía la niña de "El exorcista""

Tras esta confesión, llegó el turno de Cristina que contó cómo reaccionó su exnovio en su primera experiencia sexual. "Me dijo que parecía la niña de "El exorcista"", comentó entre risas. "Mi pareja era un inmaduro total y ahora busco lo contrario a él", añadió. Finalmente, la conexión entre ambos fue buena y decidieron darse una oportunidad con una segunda cita.