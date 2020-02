Nueva metedura de pata geográfica en 'First Dates': "Solo he pasado de pasada por la costa de Salamanca"

David y Carla no tenían nada que ver y aun así el restaurante de 'First Dates' quiso darles una oportunidad para que se conociesen y descubrir si había amor. Pero las primeras impresiones ya determinaron que ella no iba a poner mucho interés: "Este chico no me gusta. Igual me puedo enamorar con su personalidad pero no lo que están viendo mis ojos". En cambio, él tenía esperanzas y destacó qué es lo que más le había llamado la atención nada más ver a su cita: "Tiene bastante pecho y para eso no tengo ninguna pega".

Carla, en 'First Dates'

Carla es gallega, por lo que le preguntó si había estado en su comunidad autónoma y él contestó afirmativamente, y matizó que es Redondela el municipio que visitó. Sin embargo, David no se esperaba la respuesta que obtendría de su cita al preguntarle si ella había estado en su tierra: "A Salamanca no he tenido el gusto. Solo he pasado de pasada por la costa", comentó muy convencida Carla.

En declaraciones a cámara, David se reía de lo ocurrido y se preguntaba: "¿Por la costa? ¿Salamanca? ¿A dónde has ido? ¿A la costa de Salamanca? Ahí ya dije: Poco ha pasado por ahí". No es la primera vez que en el programa de Cuatro la audiencia es testigo de los errores de los comensales en cuanto a geografía, pero en el caso de Carla, sabía cómo salir del paso. "Las carreteras de memoria no me las sé, así que...", se excusaba al pedirle dónde había estado concretamente. David le dijo que por esa zona, "costas hay poquitas. Está la de Portugal a dos horas". Ni corta ni perezosa, la única respuesta de ella fue: "Portugal sí que me la he recorrido entera".

¿Le avisará si va a Salamanca?

Cuando llegó el momento en el que Carla estaba sola para hablar a cámara, aseguró que sí que estaría dispuesta a ir a Salamanca, y "a todos los lados que me gusten y más si puedo llevar a mi adorada hija y que conozca mundo, que es lo que más me gustaría". Pero hay algo que tiene claro que no hará si acude a la ciudad de Castilla-La Mancha: "Vaya o no vaya, no creo que a él le vaya a avisar", afirmaba soltando una carcajada.