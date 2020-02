La confesión en 'First Dates Crucero' tras cuarenta años de matrimonio: "No me gustabas, fue una apuesta"

El viaje del amor continúa en 'First Dates Crucero'. El formato no solo está dado oportunidades a nuevas relaciones, también sacando casos mucho más especiales como el de Salvador y Mari, una pareja separada tras haber estado juntos durante más de cuarenta años. Él llegaba muy dispuesto a recuperar a su esposa, con la cual sigue viviendo por temas económicos: "Vengo a salvar mi matrimonio, llevamos dos años separados", confesaba el participante.

Salvador y Mari en la decisión final de 'First Dates Crucero'

Aunque ambos parecían muy dispuestos a colaborar por retomar su relación, pronto empezaron los reproches típicos tras una ruptura: "Yo lo que quiero es que no desconfíes de mí y que no seas celosa", le pedía Salvador a su expareja. "Yo no digo que no mire a otras mujeres, pero que no se recree. Que se fije en mí y esté atento a mí", aclaraba ella ante las acusaciones de su marido.

Si las aguas estaban un poco revueltas tras estas críticas, la historia no mejoró con la sorprendente confesión que hizo Salvador a su esposa tras haber estado juntos durante tantos años: "Cuando te conocí no me gustaste, fue una apuesta", recordó. Un comentario que no solo no ayudó, sino que dejó a cuadros a su mujer: "Después de 46 años, me he enterado que empezó a salir conmigo por una apuesta", admitía muy sorprendida Mari.

Mari aclara sus dudas

Mientras tomaban champagne en la borda, Mari quiso aclarar definitivamente cuáles eran los sentimientos de su marido hacía ella. La mujer no pudo evitar sentirse decepcionada al descubrir que su relación no comenzó con un flechazo:"Me ha impactado un poco que no te gustase a primera vista", le confesaba a su expareja.

Sobre todo, la participante de 'First Dates Crucero' insistió en saber si realmente Salvador la quería tanto como ella a él actualmente: "Yo quiero tenerlo claro, que tú me amas a mí", le repetía una y otra vez. "Yo estoy enamorado de María cien por cien, si ella piensa que no será porque no se ha parado a pensarlo bien", admitía por fin el comensal. Finalmente, la pareja decidió continuar con su relación y seguir navegando juntos en la aventura de la vida.