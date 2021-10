Adrián Rodríguez sorprende con su nueva faceta como speaker de boxeo

Pasan los años y Adrián Rodríguez no para de sorprendernos con su gran versatilidad. El catalán saltó a la fama de la mano de 'Los Serrano' en el año 2005 y, posteriormente, triunfó en series de éxito como 'Física o Química' o 'El chiringuito de Pepe'. Del mismo modo, tuvo su hueco en el mundo de la música, ya que en 2005 y 2006 formó parte del grupo Santa Justa Klan, con el que editó dos discos. Más adelante, se unió al talent infantil 'Pequeños gigantes', donde adoptó el papel de dirigente en el equipo de "Los Rebeldes".

Adrián Rodríguez

Sin embargo, la trayectoria del de Cornellà de Llobregat no se limita al mundo de la interpretación y la música, pues también hemos podido conocer su faceta como concursante de realities. De hecho, ya desde pequeño se dejaba ver en los platós de televisión, llegando a convertirse incluso en el ganador del programa 'Menudas Estrellas' en el año 1999 con el tema "Salomé" de Chayanne. Igualmente, pudimos verle imitar en la cuarta edición de 'Tu cara me suena', donde consiguió alcanzar la final, así como en 'Levántate All Stars' o 'Supervivientes 2018', en el cual acabó abandonando.

Tras toda su trayectoria, Rodríguez ha ido un paso más allá y se ha inmiscuido en el mundo del boxeo, si bien no lo ha hecho como contendiente, sino como speaker, es decir, presentador o maestro de ceremonias de los combates. Bajo el sobrenombre de "El Hispano", el actor y cantante debutó el pasado 26 de junio de 2021 en Badia del Vallès con el Team Solé durante una velada en la que participaron importantes figuras del deporte como Francis Morales. Su intervención fue tan celebrada que se ha conocido que Rodríguez volverá a conducir una nueva gala. Será el 13 de noviembre de 2021, de nuevo con el municipio barcelonés como telón de fondo.

Ha luchado mucho

Adrián Rodríguez nunca lo ha tenido fácil en la vida. Prueba de ello es su aparición en 'Sálvame' en el año 2018, donde admitía arrepentirse de haber abandonado 'Supervivientes' y relataba los complicados momentos personales que estaba atravesando. Tanto es así que no dudó en pedir que se le diera una nueva oportunidad en algún otro espacio de la cadena, como 'Gran Hermano VIP'. Lo cierto es que la última vez que pudimos verle en la pequeña pantalla fue en 'Física o química. El reencuentro', por lo que habrá que esperar para ver qué rumbo profesional elige a partir de ahora el catalán.