'D Corazón' mantiene su renovado aspecto en los fines de semana de La 1. En el programa del 3 de marzo, parte del protagonismo ha recaído en Adriana Abenia, quien recordó el momento más incómodo que ha vivido en una alfombra roja. El programa se encontraba repasando algunos looks llamativos cuando introdujo en último lugar la gala de premios en la que la colaboradora enseñó sin querer un pecho a los fotógrafos.

"Allí conocí la cinta de doble cara", rememoraba Abenia sobre aquel photocall de 2017. Anne Igartiburu le pedía que explicara en qué consiste este utensilio que pega la ropa al pecho y evita que se mueva. "Si tienes la piel sensible tampoco es muy apta, pero", relataba la afectada, que recuerda que la gala tuvo lugar en noviembre

"De repente se me salió una teta y mi marido estaba a otra cosa que no debería (...) y fue Kira Miró la que me avisó, pero claro, ya era demasiado tarde", explicaba Adriana Abenia, quien ya, pasado el tiempo, cuenta con humor cómo fue esta vivencia. Tal y como afirmaba, todo se debió a que en un momento de la pose se retiró el pelo para un lado. Fue ahí cuando la tira del vestido se deslizó y dejó entrever un pecho que captaron las cámaras.

Pese a que la colaboradora se lo tomó con humor en ese momento, tal y como inmortalizaron las fotografías, lo cierto es que lo pasó muy mal. "Entré en crisis. Yo me habría ido de la fiesta, pero porque me pilló en un momento sensible. Sin embargo, mi marido me dijo: 'Adriana, solo es una teta'. Y yo: 'claro, como a ti no se te ha salido...'". Además, lamentó que nadie le ayudó en ese momento: "Nadie. No había sororidad. Las mujeres no me dijeron nada, los hombres tampoco". Algunos de los presentes en plató salieron al paso al plantear la posibilidad de que la gente se pensara que estaba planeado.