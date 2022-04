La noche del domingo 24 de abril, la presentadora Adriana Abenia compartía con sus seguidores una crítica a una campaña publicitaria de Roxy por incluir mujeres con cuerpos no normativos. Unas palabras que fueron muy criticadas en redes sociales, donde Tania Llasera, ante las peticiones de sus seguidores para pronunciarse sobre el asunto, decidió pronunciarse a través de la publicación de un texto en un story de Instagram. Un discurso que recibió las críticas de Abenia, quien tachó a la bilbaína incluso de hacer "demagogia".

Los stories compartidos por Tania Llasera y Adriana Abenia en Instagram

"Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer, una mujer puede ser preciosa y verse bonita tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", aseguraba Abenia, en su Instagram donde también opinaba que "estar obeso no es sano y no debería ser objeto de una campaña publicitaria, al igual que estar en los huesos". La zaragozana señalaba además que "la obesidad acarrea" ciertos problemas de salud, tras lo cual escribía que "por supuesto que las personas que sufren esta enfermedad tienen derecho a vestirse", aunque no debían tomarse como "ejemplo estético para otras mujeres".

Ante la conocida defensa de Llasera de las tallas y cuerpos diversos, la bilbaína se pronunció sobre el discurso de Abenia en su cuenta de Instagram, donde recordó que "llevamos décadas viendo modelos de tallas imposibles como lo normal". "Por fin la diversidad que vemos en la calle llega a la publicidad y, ahora, ¿resulta que es 'apología de la obesidad?' Te lo digo como amor: 'democracia barata' es estigmatizar el peso como poco saludable, poco atractivo, poco apetecible de ver... como el tan manido 'te lo digo por tu bien' como escudo", añadía la vasca, en un discurso que concluyó subrayando que "lo primordial es la salud mental", al igual que el hecho de que era su "humilde opinión, como mujer que ha transitado varias tallas en el ojo público".

"La publicidad nos debe representar a todas"

Las palabras de la bilbaína no cayeron en saco roto y, de hecho, Abenia respondió a través de un story en su Instagram en el que compartía el texto de la presentadora: "esto es demagogia y lo sabes. Yo no critico el sobrepeso y, como bien he defendido siempre, las mujeres somos preciosas da igual la talla que tengamos". "Fomentar la extrema delgadez o la obesidad a través de la publicidad me parece muy peligroso", añadía la zaragozana, consciente de que "defender los kilos de más es parte de tu esencia en redes y lo respeto".

Las palabras de Abenia también recibieron respuesta por parte de Llasera, en Instagram, donde confesaba que "ya no sé ni por dónde empezar contigo, amor". La bilbaína comentó que "esto no es guerra de quién ganó más kilos", puesto que "te aplasto en esto, hermana", para después defender que "hacer inclusión de diversos cuerpos no es hacer apología de nada". "Lo peligroso es cosificar a una mujer, reducirla a su imagen, y después asumir a la ligera que es obesa. Y abrir un debate sobre ella, eso sí que es demagogia gratuita", señaló la presentadora. La bilbaína apuntó que "hay de todo en el mundo y esa es su belleza. Hay gordas sanas y delgadas tóxicas, y al revés", para concluir añadiendo que "hay diversidad en todas partes y la publicidad nos debe el representarnos a todas al fin. Ya va siendo hora".