Alaska y Mario Vaquerizo, fichajes estrella de Ana Rosa Quintana para 'TardeAR'

Por Redacción |

Ana Rosa Quintana no está dispuesta a perder el liderazgo en su arriesgado salto a las debilitadas tardes de Telecinco. La periodista trabaja con su productora, Unicorn Content, en el formato vespertino que sustituirá a 'Así es la vida' y que pretende igualar o superar los datos que alcanzaba el exitoso 'Sálvame'. A falta de unos unos días para su estreno, comenzamos a conocer los primeros nombres que formarán parte de este infoshow.

, según publica Informalia. Se trata de tres rostros habituales de la pequeña pantalla que cuentan con experiencia en este tipo de formatos. La cantante de Fangoria es tertuliana de la crónica rosa en el programa de Federico Jiménez Losantos , el polifacético vocalista de Nancys Rubias fue colaborador del club social de 'El programa de Ana Rosa' y la diseñadora ha participado en los programas de Bertín Osborne en Canal Sur.

Por el momento, no han trascendido demasiados detalles sobre 'TardeAR', salvo que será un formato diario de actualidad, que combinará información y entretenimiento. "Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un 'Sabor a ti', aunque lo hice durante 8 años y cambio el modo de hacer las tardes. Tampoco haré 'El programa de AR', que he hecho durante 18 años y ha cambiado el rumbo de las mañanas", explicó Quintana ante los asistentes a un evento de Publiespaña celebrado en mayo de 2023.

El infoshow de Ana Rosa

"Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido, voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España", afirmó la periodista. Para conocer más detalles habrá que esperar al lunes 4 de septiembre, cuando Mediaset y Unicorn Content presentarán este programa en el FesTVal de Vitoria, donde FormulaTV estará presente.