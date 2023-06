Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Ana Rosa Quintana ha celebrado este viernes 23 de junio una fiesta en su casa para celebrar el final de temporada de 'El programa de Ana Rosa' y el comienzo de nuevos proyectos. Casualmente, la cita ha coincidido con la emisión del final de 'Sálvame' en Telecinco, el cuál será sustituido por su nuevo programa, 'TardeAR', sobre los cuales se pronunció ante los periodistas que se encontraban en la entrada de la propiedad cubriendo el evento.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

", declaraba Quintana cuando le han felicitado por su trabajo en Telecinco este último año. "Vienen siempre en la vida cosas que no te esperas. [...]", ha comentado la presentadora,. "He estado fenomenal, me encuentro bien, hemos tenido muy buenas audiencias. [...]", añadió la presentadora, haciendo referencia a su mejora de salud ahora que se ha recuperado del cáncer de mama que le diagnosticaron en 2021.

Quintana ha compartido que espera que su nuevo programa no tenga nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora: "Estamos trabajando en ello. [...] Al final vamos a hacer algo que sorprenda". "Contaremos todo lo que haya que contar, de todo, en cualquier ámbito. No hay líneas rojas", ha añadido, haciendo especial énfasis en estas últimas palabras y echándose atrás con respecto a las declaraciones que lanzó a mediados de mayo, cuando aseguró que su nuevo espacio, al ser "de tarde", "no tiene que tener connotaciones políticas, tiene que entretener".

"Los programas no son eternos"

La gran cara de Telecinco también ha comunicado sus opiniones con respecto al final de 'Sálvame' en Telecinco, el cual estaba teniendo lugar en ese mismo instante: "Lo siento muchísimo, la verdad". "Nosotros lo vivimos cuando se acabó '¿Dónde estás corazón?'. [...] Pero bueno, los programas no son eternos y a todos algún día nos va a pasar", ha comentado la presentadora. Por otra parte, María Patiño atacó unas horas más tarde en el 'Deluxe' a aquellas compañeras que no mencionaron el final de 'Sálvame' en sus programas, probablemente haciende referencia de forma indirecta a Ana Rosa Quintana, la cual nunca llegó a despedirse de sus compañeros de cadena públicamente.