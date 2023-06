Este será el título del programa de Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco

Por Héctor Alabadí |

En plena etapa de cambios en Mediaset España, el grupo de comunicación dará un giro a las tardes de Telecinco en septiembre tras 14 años de estabilidad con el exitoso 'Sálvame'. Ana Rosa Quintana saltará a esta complicada franja para coger el relevo de Jorge Javier Vázquez y sustituir su divertido y surrealista universo por un formato de actualidad y entretenimiento, que producirá Unicorn Content.

Ana Rosa Quintana

Este jueves, 15 de mayo,, tal y como ha podido saber FormulaTV. La propia presentadora de ' El programa de Ana Rosa ' fue la encargada de desvelar algunos detalles sobre el nuevo formato que conducirá y que ya tiene título.

"Aunque vaya a las tardes, no voy a hacer un 'Sabor a ti', aunque lo hice durante 8 años y cambio el modo de hacer las tardes. Tampoco haré 'El programa de Ana Rosa', que he hecho durante 18 años y ha cambiado el rumbo de las mañanas", explicó Quintana ante los asistentes. "Voy a hacer un infoshow. No voy a decir esas cosas de que será blanco y divertido, voy a decir que es un programa que va a sorprender y que aspira a ser el mejor infoshow de la televisión en España".

"Nadie escribió nada de los cobardes"

Por el momento, todavía hay muchas incógnitas por resolver con 'TardeAR', incluso para la propia presentadora y productora, tal y como bromeó en el evento publicitario. La periodista aseguró no saber ni cuándo se estrenará ni a qué hora o cuánto durará , pero dejó claro que no tiene "ninguna necesidad" de saltar a esta franja: "Voy a las tardes porque nadie escribió nada de los cobardes y para mí es un reto". "Están todos ustedes invitados a 'TardeAR' con nosotros", añadió.