Alba Carrillo niega haber lanzado un "dardo" a Ana Rosa Quintana: "Bastante he llorado ya"

Por Redacción |

Unicorn Content anunciaba a mediados de abril que Alba Carrillo no iba a regresar a Mediaset tras la no renovación de su contrato con la productora. Así, quien fuera colaboradora en distintos espacios de Telecinco y Cuatro desde 2016 se veía obligada a emprender nuevos proyectos alejados de la televisión. Sin embargo, ha vuelto a ser el foco de atención debido a un comentario que ha hecho con motivo de la fiesta de verano de la empresa de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos, a la que no ha sido invitada.

Alba Carrillo en la fiesta de Unicorn 2022 (GTres)

, ha comentado la expareja de Feliciano López en una publicación de Cristina Tárrega en el mencionado evento. Carrillo ha hecho referencia a la anterior celebración de la empresa, en la que se convirtió. Muchos medios se han hecho eco de este comentario y lo han tildado de "zasca" o "dardo", lo que no ha gustado a la modelo.

"Me gustaría que los medios digitales dejaran de poner titulares tendenciosos que son mentira para conseguir clics", ha exigido en una historia de Instagram, negando haber lanzando un ataque a nadie. "He dicho algo en tono jocoso porque me hace mucha gracia que hubiera móviles en la fiesta de empresa en Navidad solo para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas como al hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien", ha explicado, visiblemente molesta.

"Las brujas de Salem" quienes serán? Alba Carrillo se planta???? pic.twitter.com/vYcXuL8aMk — Anny Rodríguez Full? (@full_anny) May 28, 2023

"Las brujas de Salem"

Carrillo ha asegurado que tomará "las medidas legales que son necesarias" para que cese "la información falsa" que se publica sobre ella. "No soy parte del libro de 'Las brujas de Salem'. Las brujas están donde tienen que estar, yo no juego a cazar brujas. Por favor, pido que me dejen en paz y me dejen vivir, que yo bastante he llorado ya", ha lanzado casi un mes después de su salida de Telecinco, tras la llegada del nuevo equipo directivo a Mediaset, con Borja Prado y Alessandro Salem a la cabeza.