Por Beatriz Prieto |

Un día después de que 'Mask Singer: adivina quién canta' eliminara a la máscara de Esqueleto, bajo la que se ocultaba el tenista Feliciano López, Alba Carrillo decidió pronunciarse con respecto a la participación de su exmarido en el concurso de Antena 3. Una opinión que la madrileña compartió con sus seguidores a través de un par de stories en su cuenta personal de Instagram.

Alba Carrillo opina sobre el trabajo de Feliciano López en 'Mask Singer'

"Me estáis preguntando mucho por si ayer vi a mi exmarido en 'Mask Singer'. Tengo que reconocer, que antes no podía por razones obvias, que", confesaba Carrillo, en referencia a su pasado como parte de Mediaset, razón por la que no habría podido hacer referencia a un formato de la competencia directa. "Por supuesto, no tengo trato con él ni con nadie que se relacione con él y", aseguró la madrileña.

Carrillo desmentía así que hubiera estado al tanto de la aparición de López en 'Mask Singer', dado que algunos de sus seguidores habían pensado lo contrario al ver que, la misma mañana antes de que el tenista se quitaba la máscara en el formato, había compartido la imagen con un esqueleto. "Y mi opinión sobre su espectáculo es que me gustó. Me pareció lo más divertido que le he visto hacer nunca a la criatura, o sea que ha debido de hacer un esfuerzo sobrehumano. No debió ni de dormir ni nada el día antes", valoró la madrileña.

"¿A que al final acabamos trabajando juntos?"

"Lo hizo bien, las cosas como son. Para ser un deportista que no ha cantado en la vida, lo vi divertido. Es verdad que no me gustó mucho el hecho de que dijera muchas palabrotas para parecer más chulo, pero bueno, se lo vamos a perdonar por esta vez", añadió Carrillo, quien incluso confesó que "me gusta su reconversión como prácticamente de extenista ya, a personaje de la televisión". "¿A que al final acabamos trabajando juntos?", bromeó la madrileña. "Después de esto, solo decir que los Javis son maravillosos, los amo, me parecen la leche. Y ya que estamos, un besito a Ana Obregón, que me encanta", concluyó Carrillo.