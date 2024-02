Por Beatriz Prieto |

'Bake Off: Famosos al horno' afrontó su octava entrega la noche del lunes 26 de febrero, en la que la última prueba tuvo un aire a fiestas patronales de distintos puntos de España. Era entonces cuando, al hablar con Alba Carrillo de si era o no fiestera, el jurado dio pie a que la colaboradora recordase el revuelo en torno a su "lío" con Jorge Pérez, hace más de un año, en la fiesta navideña de Unicorn Content.

Alba Carrillo recuerda el revuelo tras su pillada con Jorge Pérez en 'Bake Off: Famosos al horno'

"No eres muy fiestera", observó Eva Arguiñano en una conversación con Carrillo. "No, pero", aseguró la concursante, momento en el que Terelu Campos , al pasar por allí y escuchar sus palabras,. Dicha frase bastó para que Carrillo aclarase las palabras de su compañera, a solas con el equipo del programa.

"Bueno, tuve una muy mala experiencia en una fiesta de empresa y bueno, siempre hay alguna grandísima alma caritativa que tiene una cámara y te mete en un lío que no veas", declaró la madrileña. Carrillo hacía así referencia al vídeo que se filtró a finales de 2022, en el que se la veía muy pegada a Pérez y que dio mucho que hablar en Telecinco durante semanas."Te pones a bailar con gente y todos los gatos son pardos", bromeó la madrileña, junto al también juez Damián Betular.

"La valentía brilló por su ausencia"

Asimismo, la concursante recordó de Pérez, sin mencionar su nombre, que "luego la valentía brilló por su ausencia". "Entonces, como bien decía María Félix, que me encanta: 'Usted niegue que ha ido a la fiesta, aunque te pillen con confeti en los calzones'", comentó la madrileña, con ironía. Unas declaraciones que Carrillo remató con una pulla al colaborador de Mediaset España: "Para mí no compensó absolutamente nada lo que sufrí para lo que... pues hijo, pues sí, pues vale. Otro más. Next".