Por Daniel Parra |

Alberto Caballero, el cocreador y director de series como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina' o 'El pueblo', repasó su trayectoria en televisión, contó varias curiosidades de sus producciones, y avanzó algunos detalles de sus futuros proyectos en el pódcast 'Esto ya se ha hecho', presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando, donde fue el segundo invitado al espacio del sindicato de guionistas ALMA.

Fernando Gil, Fele Martínez, Raúl Tejón y Gorka Otxoa en 'Machos Alfa'

En un momento de la entrevista, los conductores quisieron hablar sobre ' Machos Alfa ' y su desarrollo en una plataforma como Netflix. "En un principio 'Machos Alfa', nosotros", confesó el guionista, aunque aclaró que dicha exclusividad era más "laxa" en aquel entonces.

"Al principio lo que se valoró con Paolo fue hacer una película", señaló, sorprendiendo a Antuña. Caballero explicó el por qué la idea no salió adelante: "Una película implicaba hacer un climax, y un climax implicaba posicionarse con este tema. Es decir, ¿la deconstrucción a la nueva masculinidad es buena o no es buena? No nos interesaba ese tipo de finales porque era una cosa que estaba desarrollándose en tiempo real en la sociedad". El director afirmó que le gustó más la idea de "quedarse en una delgada línea roja ambigua intermedia, que todo el mundo recibiera un poco lo suyo y que no tuviera que acabar con una conclusión". "Lo entendió y eso se quedó ahí", señaló.

Sin embargo, Caballero tampoco llegó a un acuerdo con Mediaset para la producción del proyecto en formato serie: "La tele lineal arrastra unos dejes del pasado que son ya inaceptables. La duración, las condiciones, el dinero... Y luego que después de 20 años estás un poquito hasta las narices de lo que es la competición". El guionista señaló negativamente el hecho de enfrentarse a otros productos para que, al final, solo haya un ganador, mientras que alabó la posibilidad de crear episodios de media hora en las plataformas, y competir contra uno mismo y no contra nadie. "Desde que hemos aprendido a decir 'no', cada vez que hemos dicho 'no', nos han pasado cosas muy buenas (...). Y a partir de ahí, de repente apareció Netflix", dijo.

El director, además, admitió el miedo que les surgió a la hora de saltar a las plataformas por los departamentos de contenido: "Nosotros en el abierto la gran ventaja que habíamos tenido es que habíamos logrado ya mucha autonomía de contenido. No nos tocaban nada y, a veces, decíamos: 'Hostia, esto lo hemos podido decir y se ha emitido'". Sin embargo, Caballero afirmó que no han tenido ningún problema: "Nos han dejado hacer, hemos comentado cosas, pero no hemos tenido ninguna sensación de empeorar nuestra calidad de vida como autores por el hecho de pagar el precio de estar en plataformas, para nada (...). Ha habido un respeto impresionante".

¿Con qué protagonista se identifica cada uno de los escritores?

En el pódcast, Caballero hablaba también sobre cómo se repartieron el trabajo los guionistas de 'Machos alfa'. "Cada uno de nosotros cuatro cogimos un personaje. A la hora de plantear arco de tramas, elegimos a nuestro favorito o con el que nos identificábamos más", empezaba contando Caballero. "El mío era Pedro. El drama de los influencers lo he vivido por una relación. Araceli (Álvarez) se puso con Raúl, el de la relación abierta por circunstancias, mi hermana se puso con Luis y Dani (Deorador) se puso con Santi porque se había divorciado y tenía anécdotas de Tinder... Muchas de las cosas son reales", explicaba el creador de la serie.