Alberto Caballero se queja de que 'La que se avecina' termina "en horario de teletienda"

Una de las principales quejas a las que se enfrentan las cadenas de televisión es la hora a la que terminan las ofertas del horario de máxima audiencia. No solo los espectadores se muestran reticentes a esta nueva práctica, sino que Alberto Caballero, creador de 'La que se avecina', también ha manifestado su descontento al ver a qué hora termina su serie.

Yoli y Menchu durante la temporada 12 de 'La que se avecina'

Cuando Telecinco estrenó 'La que se avecina' en abril de 2007, la tendencia dominante era que las ficciones comenzasen al filo de las diez de la noche, o incluso antes. De hecho, ese fue su horario habitual hasta que, con el paso de los años, el prime time comenzó a retrasarse. El productor, consciente de esta querencia, ha manifestado que ya "estamos acabando en horario de teletienda".

El capítulo del jueves 14 de diciembre estaba anunciado para las 22:50, justo después de 'Informe Covid', sin embargo, no fue hasta las once cuando empezó. De esta manera, el final del episodio llegó sobre la una de la madrugada, provocando que muchos espectadores se marchasen antes a la cama. Por eso, Caballero no dudó en dar las gracias "a todos los montepinarianos que siguen la ficción en abierto".

La temporada ya se estrenó antes bajo demanda

Aunque es la ficción nacional más vista de la televisión, las audiencias se están viendo resentidas no solo por el horario de emisión, sino porque esta tanda de episodios ya se estrenó en mayo de 2020 de forma exclusiva para los suscriptores de Amazon Prime Vídeo. Aún así, la ficción de los hermanos Caballero goza de unos datos envidiables a los que otras series nacionales ni se han acercado.