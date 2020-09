Alberto Caballero: "Embarcarte en la mudanza de 'La que se avecina' no te obliga a estar cinco temporadas más"

'La que se avecina' cierra ciclo en Mirador de Montepinar después de 170 capítulos. La comedia de Telecinco, producida por Contubernio, vivirá una auténtica revolución con la mudanza que los vecinos realizarán a un nuevo edificio. Un cambio drástico que supondrá un soplo de aire fresco a esta longeva ficción y un reinicio que permitirá introducir novedades visuales y argumentales.

FormulaTV ha hablado con el creador, guionista y productor ejecutivo Alberto Caballero para conocer todos los detalles sobre esta sorprendente mudanza. Aunque todavía se encuentra en estado de gestación, la ficción podría rodar sus nuevas aventuras en una comunidad real, ya que estudian a posibilidad de construir un edificio que sirva de localización.

Más allá de los vecinos de Montepinar 7, Caballero adelanta sus planes con la tercera temporada de 'El pueblo' y avanza detalles sobre los siete proyectos que la productora Contubernio está desarrollando tanto para Mediaset España como para plataformas de streaming. Además, valora el éxito de sus producciones en Amazon Prime Video, donde acaba de incorporarse la ya clásica serie 'Aquí no hay quien viva'.

Los hermanos Laura y Alberto Caballero

'La que se avecina' se reiniciará con la temporada 13, ¿qué podemos esperar de este nuevo ciclo?

Las circunstancias en las que se hizo 'LQSA' eran muy específicas y, después de todos estos años de locura y proceso de normalización, ahora se trata de hacer un análisis con más libertad sobre cómo sería la serie que nos imaginaríamos y nos apetecería hacer. Ahora vamos a tener el tiempo y la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana y eso siempre es estimulante.

Tendremos el tiempo y la libertad de poder hacer lo que nos dé la gana con 'LQSA'

Sí, sí, lo contrario. Aquello fue una cosa muy infernal y absurda. En este caso, se trata de coger distancia y referencias. La ventaja que tenemos ahora es que podemos elegir la calidad de vida con la que trabajamos. Este es un proceso totalmente opuesto, mucho más creativo y mucho menos agónico.

Entiendo que si reiniciáis la serie con cambio de decorado es porque se trata de una apuesta a largo plazo con varias temporadas.

En general, pensar a largo plazo es un error. Igual luego haces una temporada y termina. Esa misma libertad la estamos pudiendo aplicar a todos los proyectos que teníamos un poco aparcados o que hemos ido acumulando. Ahora tenemos que darle salida a todo eso y en ese lote está 'La que se avecina'. Pero nosotros vamos temporada a temporada. Si hay flow durará y si no lo hay no. El hecho de embarcarte en la mudanza de 'La que se avecina' no te obliga a estar cinco temporadas más.

Miren Ibarguren y Loles León, en la temporada 12 de 'La que se avecina'

Pero entiendo que si se construyen unos decorados habrá que amortizarlos...

Nosotros el trabajo de rentabilizar ya lo hemos hecho. Durante todo el principio de nuestra carrera, con 'Aquí no hay quien viva' o las primeras de 'La que se avecina', no tuvimos una contraprestación equivalente al éxito. Creo que llevamos seis temporadas produciéndola y la labor de rentabilidad ya la tenemos hecha. Todos los proyectos tienen que ser rentables, nadie trabaja para perder dinero. Pero tampoco tienes que perder dinero por hacer una única temporada bien producida, incluso teniéndote que construir un decorado. Que esa es otra, está por ver que tengamos que construirlo.

¿Existe la posibilidad de seguir la línea de 'El pueblo', con localizaciones reales?

Sí, exactamente. Está la posibilidad hasta de que construyamos el edificio. Imagínate.

¿Lo estás diciendo en serio?

Sí, sí, estamos valorando todas las opciones y una de ellas es construir un edificio. Cuando acabe la serie, dure lo que dure, en vez de romper el decorado lo vendemos. La gente podrá decir "mi casa es la de Antonio Recio". Por lo menos no lo tiras.

Ya habéis tenido a vecinos viviendo en el centro y las afueras, hasta en un entorno rural con 'El pueblo'. ¿Podrías mudarse a un municipio tipo Peñafría?

No, lo de 'El pueblo' ha sido un crossover puntual. Cuando lo escribimos no sabíamos si íbamos a hacer más capítulos de alguna de las dos series. Nos parecía divertirlo cruzarlas, tenía su tramilla y su gracia. Pero 'LQSA' por naturaleza es una serie urbana.

¿Cómo os habéis planteado que sea el edificio que se convierta en el sucesor de Montepinar 7?

Ni siquiera nos hemos puesto a pensar en ello. Teníamos ideas según estábamos terminando la anterior temporada de las diferentes opciones que teníamos. Pero estamos dejándolo descansar para que la cosa vaya cuajando poco a poco. Ahora mismo estamos centrados en otras historias para oxigenar y darle el tiempo que necesita.

El edificio de Mirador de Montepinar en 'La que se avecina'

Entonces, la temporada 13 todavía no está en estado de gestación.

Tenemos abiertas varias opciones. Lo marca mucho dónde lo vas a hacer. Si es un decorado, si es de mentira o un edificio real. Estamos viendo ahora cuál es el salto natural que necesitaría la serie para que ganase todavía más. Hay muchas partes de contenidos que ya tenemos claro por dónde tirar, pero lo estamos dejando reposar porque nos apetecía centrarnos en otras cosas.

La mayor para de los personajes seguirán en 'LQSA'

Como todavía tienen que pasar meses, iremos viendo. Nuestra intención es conservar a buena parte del reparto, seguir con todos los que tengan personajes vivos que tengan cosas que contar. La mayor para de los personajes seguirán. Siempre hay alguna baja por el camino, normalmente involuntaria. Pero eso hasta dentro de unos meses no lo sabremos.

Los seguidores siempre demandan regresos de personajes o actores históricos de 'LQSA' o incluso de 'Aquí no hay quien viva', ¿hay algo previsto de cara a la nueva etapa?

Sinceramente, cada vez nos da más pereza. Hay tanta gente con la que no hemos trabajado y nos gustaría. Vamos conociendo a actores estupendos y al final es más estimulante seguir avanzando hacia delante y no mirar tanto al pasado. La gente te pide cosas muy surrealistas. Quieren que vuelvan personajes que en su momento tampoco es que gustasen mucho. Algunas cosas no tiene sentido. Además, hay un problema de espacio y presupuestario. Tenemos una serie con más de 20 actores, no pueden ser 35. Lo que sí está claro es que será una renovación conceptual interesante. El reparto dependerá de lo que se nos vaya ocurriendo. A nosotros nos divierte recuperar a alguien puntualmente, pero si se convierte en una obligación pierde la gracia.

El reparto de la temporada 12 de 'La que se avecina'

Hace algunos meses se hablaba de diferentes opciones para continuar con 'LQSA', ¿se llegó a plantear realmente reconstruir Montepinar en otro plató?

No, porque después de 12 temporadas todo estaba ya bastante explotado. El juego que podía dar Montepinar, que en su momento era un sitio con una serie de ventajas y novedades, luego te hacía renunciar a otras cosas que eran potentes como espacio. Lo que mola de la mudanza es la incógnita de dónde van a ir y con qué se van a encontrar. Es viajar con los personajes a sitios. El protagonista seguirá siendo un edificio pero ahora acompañas a los personajes con una mudanza.

¿Se barajaron otras opciones?

No, realmente no. Te pones a imaginar dónde metes a esta gente y qué situaciones nuevas puede generar. La parte más divertida del proceso es poder imaginar libremente. Con el mismo decorado y el mismo espacio, el cerebro te lleva a los mismos sitios y hay que huir de eso.

El capítulo 170 podría considerarse un final definitivo y es bastante atípico estructuralmente

El capítulo 170 se podría considerar un final definitivo. Lo hicimos de tal forma que si por lo que sea decidíamos no continuar no se quedaban las cosas en el aire. Es un final bastante fuerte dentro del ciclo de Montepinar. Porque si no volvíamos queríamos que tuviese un final cerrado.

¿Será un final más emotivo o cómico?

Para mí es un buen final, estoy contento. El último capítulo es bastante atípico estructuralmente. Si la serie se acabara ahí, estaría contento.

¿Escribisteis el episodio 170 sin saber si era el final definitivo?

Realmente nunca lo sabes. Salvo que te digan "vete a tu casa", nunca lo sabes. Con la distancia que hay entre grabar una temporada y emitirla, comprobando cómo va, es una locura. Nunca sabes y te tienes que curar en salud. El final que siempre pensamos fue el argumento del capítulo 100. Pero como no sabíamos si podríamos hacerlo, porque a veces no eliges cuando acaban, lo hicimos en el 100 y a tomar por culo.

Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, en 'La que se avecina'

Se habló sobre la existencia de dos finales, pero no es del todo cierto.

Solo hay un final. Lo otro es una secuencia suelta que grabamos en plan de coña, pero al adherirla al guion del capítulo para meterla en plan de rodaje, la gente pensó que era como un final alternativo. Pero es una gilipollez muy para fans que ya emitiremos incluso a parte una vez estrenado el final.

Después de la experiencia de estrenar la primera parte de la duodécima temporada en exclusiva en Amazon Prime Video, ¿cómo valoras este experimento?

Al principio me dio un poco de rabia por la gente que no tenía suscripción y estaba acostumbrada a verla en vivo. Por otro parte, disfrutamos de que la gente pudiese ver la serie del tirón, de la forma que querían. Nos ha parecido interesante. A la gente le ha gustado tanto la primera tanda por esa nueva forma de consumirlo a todos los niveles: la imagen es diferente, lo ven a la hora que quieren... Es otra experiencia. Como se seguirá emitiendo en abierto imagino que este otoño, pues todos contentos. Son los nuevos tiempos y lógicamente al final es una manera de que quien quiera anticiparse y verlo a su ritmo lo pueda hacer. Además, es la plataforma más económica. Me parece que es la que tiene una relación calidad-precio mejor.

Además, gracias a esta plataforma tenemos reunidas 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', ¿cómo viviste la gran acogida de la noticia?

Lo divertido es que después de casi 15 años genere esa expectativa o esa cantidad de comentarios el hecho de cuelguen ambas series en una plataforma. Hace ilusión porque nos consta que, junto con 'El pueblo', son de los contenidos más vistos. Así la gente no tiene que andar buscándolas y es más cómodo que otras formas de volver a ver las series. Facilitar la forma en que siga viva y que se haya convertido en un clásico es un honor. Al final el tiempo es lo que pone las cosas en su sitio y la supervivencia es buena señal.

Hay un proyecto muy chulo de un podcast de 'LQSA', es muy novedoso y ya está grabado

En breve tendréis noticias. Es un proyecto muy chulo, pero ahora mismo no puedo decir nada más. Todo es muy novedoso y secreto. Está vivo y pronto tendréis noticias. Está ya grabado.

El elenco de 'El pueblo'

Gracias a su éxito en Amazon y Telecinco, 'El pueblo' ha sido renovada por una tercera temporada, ¿qué nos espera?

La historia la cerramos en previsión de que no iba a haber más temporadas y ahora hay que reabrirla. 'El pueblo' es un poco entre serie y reality. Haremos una mezcla pero necesitas otra hornada de urbanitas. Lo que pasa es que tenemos personajes que han funcionado tan bien que no podemos desaprovecharlos. Ahora estamos preparando la biblia de la tercera temporada que este año no vamos a grabarla por cuestiones de clima y coronavirus. Es un rollazo grabar en esta situación, lo hemos comprobado con 'LQSA'. Al final puedes controlar mucho las circunstancias de un rodaje, pero no lo que hace la gente en su tiempo libre. Aunque haya un 99% de gente responsable, con tener uno que no lo sea ya se lía. Obviamente, habrá muchas novedades, pero lo que ha funcionado y ha gustado a la gente seguirá.

¿Cómo va a ser este reinicio de la serie?

Vamos a hacer una mezcla porque hay urbanitas que de alguna manera ya están muy vinculados con el pueblo, han vivido cosas o tienen un recorrido. Lo que haremos será engordar un poco nuestra plantilla, que es una de nuestras manías, y llegará gente nueva.

Más allá de 'LQSA' y 'El pueblo', ¿en que proyecto trabajáis ahora en Contubernio?

Justo ahora, con este parón voluntario al no seguir con 'La que se avecina', vamos a dedicarnos a darle salida a estos proyectos hasta principios de 2021. Tenemos un poquito de todo. Actualmente hay casi siete proyectos que están en fase de piloto o segundo capítulo. Tenemos las series que quiere Mediaset España de 70 minutos, de 50 para plataformas y hemos arrancado un proyecto de 25 minutos. Estamos viendo a qué le damos prioridad. El equipo de guion se ha desdoblado para que cada uno sea showrunner de un proyecto concreto aunque todos participemos en todos. A lo largo de septiembre se los presentaremos a Mediaset, que siempre tiene la primera opción, y veremos qué quiere y qué sacamos al mercado. Se presenta un 2021 intensito. Hay comedia pura, hay algo más de delirio... Afortunadamente, como ya no es necesario el famoso target comercial amplio, están más en esa línea que es una gozada. Ahora estamos escribiendo y preparando cosas de manera totalmente libre y luego en función de las selecciones de Mediaset, elegiremos qué hacemos con ello. Estamos valorando incluso empezar a producir nosotros los formatos de 25 minutos y ver qué pasa.