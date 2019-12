Alberto Chicote denuncia el uso de su imagen en un fraude en redes

Vivimos en un mundo globalizado en el que en pleno siglo XXI es muy complicado lidiar con las fake news que circulan por las redes sociales. Hace un año, Susanna Griso denunció el fraude de una marca que utilizaba su imagen sin permiso para vender productos adelgazantes, pero este no ha sido el único caso conocido, el presentador Matías Prats también fue víctima de este tipo de engaños, cuando se empezó a utilizar su imagen en Facebook como reclamo para que la gente utilice un programa que opera con Bitcoins. Y el último en sumarse a la extensa lista de famosos afectados por este tipo de estafas ha sido Alberto Chicote.

Alberto Chicote

El cocinero se ha visto en la obligación ha desmentir a través de su perfil de Instagram una noticia que como bien él dice se está difundiendo por Internet como "la pólvora". En ella, el protagonista de 'Pesadilla en la cocina' supuestamente habría anunciado en una de sus últimas visitas a 'El hormiguero', un método por el que podría convertir en millonario a cualquiera en el plazo de tres o cuatro meses. Es más, según la noticia, el chef "animaba a todos los españoles a aprovechar esta oportunidad antes de que los bancos lo silenciaran definitivamente".

El contundente mensaje de Chicote

"Lo primero, ¡¡¡esto es falso!!!. Me siento obligado a explicar que no tengo nada que ver con este supuesto "chollo", comenzaba diciendo Chicote en un comunicado por Instagram. "El uso de mi imagen no está autorizado y nada de lo que cuenta, ni lo he dicho yo, ni ha ocurrido nunca. Ni hablé en su día con Pablo Motos de este tema ni nada que se le pareciese", explicaba a sus seguidores.

El supuesto "informe especial" del que hablaba el falso diario El Mundo finalizaba diciendo que minutos después de que Chicote realizase estas declaraciones en 'El Hormiguero', CaixaBank llamó para evitar que a entrevista de este fuese emitida. "Los hechos están ya denunciados ante la policía y espero que sea posible que se retire de la circulación para que nadie pueda sentirse engañado, o caer en las redes quienes, si han sido capaces de montar esta farsa, dios sabe lo que pueden hacer con algún incauto que pueda caer en sus manos", continuó escribiendo el chef.

Alberto Chicote en 'El Hormiguero'

Pese a ello y pese a no tener nada que ver con lo ocurrido, el cocinero ha querido aprovechar el comunicado también para pedir perdón a sus fans por lo ocurrido: "Aunque no tenga nada que ver con esto, lamento enormemente que alguien pueda sentirse animado a hacer caso al fondo de esta "falsa noticia". "Luchemos entre todos contra estos farsantes que solo buscan intentar aprovecharse de la buena fe de la gente y de la imagen de quienes despiertan confianza en base a su nivel de popularidad", concluía el presentador de 'Pesadilla en la cocina' en su comunicado.

La visita real de Chicote a Pablo Motos

Alberto Chicote visitó el programa de Pablo Motos el miércoles 27 de noviembre para presentar la séptima temporada de 'Pesadilla en la cocina' y aprovechó la ocasión para mandar un mensaje motivador a todos aquellos que tengan en mente montar su propio restaurante. "Formación, formación y formación" fue el consejo que el cocinero compartió durante su entrevista.