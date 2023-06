Por Redacción |

'El programa de Ana Rosa' se ha convertido en uno de los formatos de cabecera de Alberto Núñez Feijóo. En su regreso a la pequeña pantalla en octubre de 2022, Ana Rosa Quintana tuvo la oportunidad de entrevistar al líder del Partido Popular, que no tardaría en volver al plató, ya que en diciembre de ese mismo año concedería otra entrevista. Medio año después, Feijóo compareció de nuevo en el programa de Unicorn Content para valorar los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y, con los siguientes comicios a la vista, se sentará una vez más frente a la veterana periodista.

Alberto Núñez Feijóo en 'El programa de Ana Rosa'

Inmerso en la campaña que desembocará en las elecciones generales del 23 de julio,, como ha confirmado Mediaset España. Así pues, Feijóo retornará un mes después de su última visita, vivida el 1 de junio, y lo hará, que acudirá al magacín matutino el martes 4 de julio. De esta manera, se invierte el orden del que han gozado en 'El hormiguero', donde

Además, esta no será la única oportunidad que tengan ambos políticos para defender sus propuestas y posturas en Mediaset. En la misma semana de sus visitas a 'El programa de Ana Rosa', Feijóo y Sánchez también atenderán a Pedro Piqueras en 'Informativos Telecinco 21:00'. El líder de la oposición está citado para el miércoles 5 de julio, mientras que el presidente del Gobierno tiene prevista su intervención para el jueves 6 de julio. Previamente, Yolanda Díaz inaugurará el ciclo el lunes 3 de julio y Santiago Abascal completará el plantel de candidatos con su aparición del martes 4 de julio.

La reacción de Ana Rosa a la primera batalla

Como hemos apuntado previamente, el primer duelo, aunque no fuera directo, entre Sánchez y Feijóo se ha producido en 'El hormiguero'. Durante sus entrevistas con Pablo Motos, ambos han tratado de conquistar a la audiencia: Sánchez promedió un 22,8% de share ante 2,922 millones de espectadores y Feijóo, un histórico 25,9% con 3,079 millones de televidentes. Pese a tratarse de un contenido de la competencia, Ana Rosa Quintana no ha podido resistirse a comentar ese enfrentamiento en la emisión del 29 de junio de 'El programa de Ana Rosa': "En estos momentos, la de Feijóo es la mayor audiencia de un político en 'El hormiguero'. Creo que no se lo esperaba ni él". Además, ha explicado a qué se debe esa victoria: "Creo que es porque Feijóo todavía es un líder muy desconocido, acaba de llegar a Madrid hace nada".