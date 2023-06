Por Redacción |

Tras la comentada y polémica entrevista de ayer a Pedro Sánchez, Pablo Motos ha podido hablar este miércoles 28 de junio con el actual líder de la oposición y Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El gallego ha hecho parada en Atresmedia para hablar de sus propuestas en una hipotética entrada en Moncloa y de algunos de los asuntos más polémicos que lo han rodeado en las últimas semanas. Además, tal y como ha confesado al inicio de la entrevista, esta era su primera vez en 'El hormiguero'.

Alberto Núñez Feijóo

Uno de los asuntos que más rápido se ha puesto sobre la mesa era la posibilidad de contar con Vox en un Gobierno de coalición. Pablo Motos era muy claro en su duda: "¿Usted nombraría vicepresidente del Gobierno a Santiago Abascal?". El político no lo negaba, pero esquivaba pronunciarse asegurando que tenía otro nombre en mente:

Su intento por esquivar la duda del presentador de Atresmedia solo creaba más intriga en Motos: "Si son buenos, ¿por qué no los promociona?". Sin embargo, al darse cuenta de que no conseguía más información de Feijóo le acababa soltando un dardo: "Esto no es 'Mask Singer'", expresaba en un tono más distendido que el visto ayer con Pedro Sánchez.

Reducción de Ministerios

Otro asunto sobre el que Motos ha querido conversar es sobre la reducción de ministerios planteada por Feijóo en la precampaña, sobre la que sí se ha pronunciado en 'El hormiguero': "Con 14, en lugar de 22, España iría mejor. Universidades y Educación deberían hacer un interés por estar juntos, Igualdad puede estar con otro ministerio o en la Presidencia".