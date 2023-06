Por Redacción |

En las entrevistas a políticos también hay espacio para contenidos más distendidos alejados de las polémicas que les suelen rodear. Uno de los formatos de entretenimiento que ha vuelto a apostar por invitados vinculados al mundo de la política ha sido 'El hormiguero', que tras la visita de Pedro Sánchez, este miércoles 28 de junio ha recibido a Alberto Núñez Feijóo, con el que también se ha podido bromear. El espacio de Antena 3 ha querido conocer un lado más desenfadado del gallego, especialmente sobre su amistad con Julio Iglesias.

'El hormiguero'

Durante el juego del programa, las hormigas le han planteado varias dudas desenfadadas. La que más curiosidad ha despertado ha sido sobre su buena sintonía con Julio Iglesias, sobre el que ha querido opinar con detalle:

El programa ha querido saber cómo son esas conversaciones y el líder del Partido Popular ha compartido varias curiosidades de algunos de sus temas que tratan por teléfono: "Sigue con mucha atención lo que pasa en España y me da sus opiniones, las que tiene él. Está obsesionado con dos problemas que tiene España. El problema de la unidad territorial y el del agua. Me dice que tenemos que solucionar el problema del agua", comentaba en tono serio.

Buena sintonía

El invitado también ha opinado sobre la música del artista ante la insistencia del programa en este asunto: "Todas las canciones me gustan. Le quiero mucho". "Le pedí que me hiciese un meme diciéndome "Vas a ganar y lo sabes". A veces, cuando está bien, le envío emes, pero a eso no contesta", añadía como anécdota antes de cambiar de duda en el mismo tono de humor de la sección.