Por Alejandro Burrueco Marín |

Una de las exclusivas que ocupaban la portada de Lecturas este miércoles 27 de noviembre era que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se iban a tener que separar poco después de que naciera su bebé, puesto que la revista afirmaba que Costanzia estaba en un proceso muy avanzado de negociaciones para ser concursante de 'Supervivientes 2025'. Sin embargo, la hija de Terelu Campos lo ha desmentido en 'Vamos a ver'.

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

La colaboradora se ha mostrado muy indignada cuando Verónica Dulanto le ha preguntado por el tema. "", comenzaba Rubio su explicación. "Esto es a lo que me refiero. No me quiero meter con ninguna revista ni me quiero meter en problemas con nada, pero", sentenciaba desmintiendo la exclusiva.

Después, Rubio pasaba a explicar la fuente del rumor: "Ha sido un comentario igual que me lo han hecho a mí, que todos los años me lo hacen, y Carlo ha dicho que no rotundamente. Ni se ha negociado, ni se ha hablado, ni se ha preguntado". "La única supervivencia que va a hacer Carlo van a ser las noches sin dormir cuando tengamos a nuestro hijo", bromeaba la propia colaboradora.

Molesta ante la exclusiva

"Dar una información como esta con el titular de 'Carlo y Alejandra se separan', que es el mismo titular que veo todas las semanas, aburre mucho", continuaba molesta la menor del clan Campos. "Desde aquí lo desmiento", concretaba negando que fuera igual que el caso de su tía Carmen Borrego, que primero lo negó y luego acabó participando. "El año que viene ni idea, pero ahora mismo no", dejaba abierta Rubio la participación de su pareja en el futuro, afirmando que le habría molestado si Costanzia hubiese aceptado participar este año: "Ni se le pasa por la cabeza que yo dé a luz ahora y él irse a ninguna parte".