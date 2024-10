Gema López sentencia a Alejandra Rubio en 'Espejo público': "No des lecciones a los periodistas"

Por Pablo Fernández Pérez |

'Espejo público', el programa de Antena 3 presentado por Susanna Griso, siempre está a la última en las novedades de la actualidad española, que se comentan en sus distendidas tertulias con los colaboradores. Y, en más de una ocasión, en estas charlas se viven momentos tensos por las diferentes contraposiciones de opinión o el carácter de alguno de los allí presentes, como por ejemplo, el pasado 11 de octubre.

El equipo de 'Espejo público'

Se estaban retransmitiendo unas imágenes de Alejandra Rubio , hija de Terelu Campos , en el photocall de un. Como es sabido, su madre sufrió de la enfermedad, por lo que le toca de cerca. Durante este evento, a Rubio se le fueron haciendo una serie de preguntas que, como que si iba a donar a la causa el dinero que estaba cobrando por ir al evento., cortaba Alejandra.

A esa respuesta se unieron otras como "a mí dejadme de rollos" o "eso lo llevo en privado, no creo que interese mucho a nadie". Pero, lo que realmente caló fue lo siguiente: "Mucho periodismo y tal... y luego se olvidan muchas cosas a la hora de hacer entrevistas, de preguntar. Yo estoy aquí para hablar de algo mucho más importante, que es la lucha contra el cáncer".

Este último comentario fue lo que más molestó a Gema López, colaboradora de 'Espejo público'. La periodista no dudó en darle una tajante contestación: "Mira, Alejandra, solo te voy a decir una cosa. Cuando tú eres Alejandra Rubio y te quieres dedicar a esto, tienes dos opciones: o ser colaboradora por ser hija de o prepararte y ser periodista". Si has elegido ser colaboradora, no des lecciones a periodistas, para lo que tú no te has preparado".

La defensa del resto

A diferencia de López, que quiso responder directamente a Rubio, otras colaboradoras del programa prefirieron echarle un capote a la hija de Terelu. "Yo creo que ella sí tiene un mensaje muy potente en cuanto a la lucha contra el cáncer puesto que lo ha vivido con su madre y me consta que lo ha vivido y que lo pasó muy mal", decía Pilar Vidal. Por su parte, la propia Susanna Griso alegó que la pregunta del periodista era "muy tramposa". Aun así, nada pudo frenar la contestación de López.