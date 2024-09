Por Fernando S. Palenzuela |

La segunda temporada de 'Vamos a ver' ha llegado con dos importantes fichajes. Por un lado, Verónica Dulanto, que, tras la cancelación de 'Tiempo al tiempo', regresa a las mañanas para copresentar junto a Joaquín Prat. Por otro, Alejandra Rubio, que estaba huérfana de programa en el que trabajar después de la cancelación de 'Así es la vida' a finales de julio.

En la mañana del 3 de septiembre, el magacín de Unicorn Content ha informado del oficio en recuerdo a María Teresa Campos organizado por sus hijas. Allí pudieron hablar con Terelu Campos , quien: "Ahí hay muchos compañeros con los que yo tengo buenísima relación". También estaba "encantada" Carmen Borrego cuando le preguntaban por cómo se sentía por volver a compartir plató con su sobrina.

Tras finalizar el vídeo, Joaquín Prat asentaba las líneas rojas que le marcaba a Alejandra Rubio a partir del día siguiente, cuando se oficializaría su fichaje: "Yo tengo la ilusión de encontrarme con una Alejandra que venga con ilusión, no la Alejandra de los últimos programas de 'Así es la vida'. Quiero encontrare a una Alejandra positiva, con ganas de divertirse, de aportar lo que quiera aportar y espero encontrarme con esa Alejandra".

El presentador tenía claro que la última etapa de la televisiva en el formato de Sandra Barneda y César Muñoz no fue la mejor, que justo coincidió con el inicio de su embarazo. Además, la comparó con su tía, esperando que mantuviera esa actitud: "Espero encontrarme con una Alejandra igual de proactiva que su tía Carmen, que siempre entra al trapo de todo y entiende perfectamente dónde está".

Las opiniones de sus compañeros

Una vez ejecutada la petición de Prat, los colaboradores procedían a dar su opinión. Mientras que algunas como Alejandra Prat o Adriana Dorronsoro creían que la llegada de Rubio al magacín se realizaría sin problemas, Marta López no lo tenía tan claro: "Vendrá con ganas y con ilusión, estoy segura, pero de lo que no estoy tan segura es de que aguante todas las críticas". Por su parte, Kike Calleja, amigo de la familia, aceptaba que la joven no había sabido manejar las críticas, pero que se encontraba en un punto muy diferente respecto a los meses previos.