Por Alejandro Burrueco Marín |

Después de un verano acaparando el foco mediático con su embarazo y tras la cancelación de 'Así es la vida' por la llegada de 'El diario de Jorge', Alejandra Rubio se ha estrenado este miércoles 4 de septiembre como colaboradora del club social de 'Vamos a ver'. Lo primero que ha contestado la hija de Terelu Campos es cómo ha llevado las noticias de su relación con Carlo Costanzia y su embarazo: "Al principio lo gestioné bastante peor, pero según van pasando los días te acostumbras. Ha sido complicado".

Joaquín Prat y Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'

Rubio ha explicado que no cuantificó la repercusión que tendría su exclusiva: ". Es verdad que yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia o de otros temas de mi vida, pero creo que era la mejor manera para dar una noticia así". Además, la colaboradora ha concretado que fue la primera y última portada sobre su embarazo,

"Tengo bastante claro que no quiero enseñar la cara del bebé. Nunca digas nunca, pero no lo creo", ha explicado Rubio sobre este tema que causa tanta discordia entre las influencers con hijos. También ha tenido tiempo para hacer una aclaración sobre su relación con Costanzia: "Estamos muy bien, somos una pareja súper solida y me siento súper cuidada y querida. No entiendo por eso que se hable de rumores de crisis o de que me llevo mal con mi madre porque son cosas surrealistas que no pasan".

Alejandra Rubio contesta a Paola Olmedo

Rubio también ha podido opinar sobre la noticia del día: la exclusiva de Paola Olmedo hablando de su exsuegra Carmen Borrego. "A Carmen le reprocho que vendiese mi embarazo", ha sido la bomba que ha lanzado Olmedo. La hija de la mayor de las Campos ha contestado en condición de prima de la expareja de Olmedo: "Por lo que tengo entendido, esa exclusiva estaba firmada entre los tres y entonces salen una serie de audios donde Paola pone a parir a mi tía Carmen".

"Creo que después Paola sintió un poco de vergüenza de hacer la exclusiva y se retiraron. ¿Qué pasa? Que esa exclusiva ya estaba firmada, Carmen lo que hizo fue cumplir con el contrato y lo que estaba firmado", ha narrado Alejandra Rubio. La colaboradora ha sentenciado a Paola Olmedo negando que lo que haya contado en la revista Semana sea verdad.