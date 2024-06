Por Redacción |

El 25 de junio de 2024, 'Así es la vida' recibía en su plató a Alejandra Rubio después de que esta vendiese la exclusiva de su embarazo a una revista en lugar de dar la noticia en el espacio en el que trabaja desde su estreno en junio de 2023. Fue entonces cuando Rubio reaccionó a algunas de las críticas de compañeros de cadena como Alexia Rivas o Ana Rosa Quintana.

, me da vergüenza por ellos porque, gracias a Dios, mi hijo nunca me verá haciendo estas cosas", empezaba diciendo la colaboradora de televisión, muy enfadada. "", añadía. ". No todo vale, no se puede permitir todo en televisión. Me da vergüenza por las mujeres que he visto en el vídeo. Por cierto, Alexia Rivas, trabajo en lo mismo que tú. Y trabajo mucho, gracias a Dios", soltaba, haciendo referencia a una crítica de Rivas en ' Vamos a ver '.

"Yo hago el mismo trabajo que cualquier periodista aquí, no tengo la carrera de periodismo. Mi abuela no tenía la carrera de periodismo, tenía la de filología. ¿Cuál es el problema? Sé que mi hijo va a tener un padrazo, no le conocéis de nada. Voy a ser madre, no es nada indigno ni malo", respondía, desmintiendo también que la cifra que se ha comentado es falsa.

Esta entrevista de Alejandra Rubio en 'Así es la vida' ha sido uno de los temas más comentados de la tarde y del día siguiente en Telecinco. "Le podría haber dado la exclusiva a su programa del corazón, si tú mañana me dices que estás embarazado y se lo vendes a una revista, me sentaría fatal", decía Ana Rosa Quintana en 'TardeAR', mientras hablaba con Mario Vaquerizo.

"Cuando das el paso de vender una exclusiva de tu vida, has entrado en otro sitio. ¿Tiene todo el derecho? Sí, pero a partir de ahora no puede decir: 'No hablo de mi vida'", explicaba Ana Rosa Quintana. "A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo mismo que ha dicho ella de otras personas. Ya está, relájate", terminaba la presentadora, después de recordar las hipócritas declaraciones que hizo sobre su primo, donde le criticaba por la exclusiva que había hecho contra Carmen Borrego.