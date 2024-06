Por Fernando S. Palenzuela |

Después de la exclusiva bomba de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en donde daban a conocer que estaban esperando un hijo con tan solo cinco meses de relación, los focos se han puesto, más si cabe, en la familia Campos. Carmen Borrego ya habló en 'Así es la vida', donde contó cómo reaccionó a la noticia, pero faltaba por conocer cómo vivió ese momento Terelu Campos.

Terelu Campos en 'De viernes'

La madre de la protagonista de la noticiay prefirió sentarse en ' ¡De viernes! '. En la entrevista previa que le hicieron, que se emitió antes de su entrada al plató, la hija de María Teresa Campos explicó cómo se enteró de que iba a ser abuela. ". Y yo creo que todo lo que tenía era 'cómo le digo yo esto a mi madre'. Lo comprendí en seguida, en el momento en el que me soltó la bomba o el bombo, como dicen ahora", relataba.

"Me dijo: 'estoy embarazada'. Y yo dije: 'ah, vale. ¿Pero cuándo? ¿Cómo te has enterado?'. 'Pues este fin de semana, mamá, que sabes que hemos estado por el Levante'", reproducía la conversación la comunicadora. "Lo primero que me viene a la cabeza es si estaba bien y después la pregunta lógica: ¿qué vais a hacer?". Campos asegura que tuvo "muy claro desde el principio decirle: 'yo voy a estar aquí. No tengas la menor duda. Yo voy a estar aquí en la decisión que toméis o que tomes'".

Defiende a su hija de las críticas

Alejandra Rubio se ha convertido en el blanco de las críticas de muchos tertulianos, ya que siempre aseguró que no iba a vivir de su vida ni de venderla a través de exclusivas, como sí hacen su madre y su tía. Terelu Campos también habló sobre esto en la entrevista previa a 'De viernes': "Le dije que me parecía bien porque ahora vienen unas circunstancias profesionales diferentes. Si tú puedes tener eso para pasar un embarazo medianamente tranquilo con respecto a la economía, a mí me parece que está muy bien hecho porque al final todos vamos a ganar en nuestro trabajo con una noticia así. Entonces, ¿para qué tanta hipocresía? No lo entiendo".

Ya en plató, veía un vídeo en el que se recogían las críticas de muchos compañeros de Telecinco. "No se puede decir que Alejandra haya vivido de las exclusivas. En el día de hoy nadie puede manifestar eso. Alejandra ha vivido de trabajar en la noche muy duramente, de terminar de trabajar a las 5 de la mañana y a las 8 de la mañana meterse en una universidad. Por eso ha podido ser independiente porque se ha sacrificado para serlo".

Sin embargo, los colaboradores de 'De viernes' cuestionaban si iba a dejar de lado su deseo de ser actriz por vivir de las portadas de revistas. "Conocéis una parte de Alejandra, pero no conocéis su seriedad, sus ilusiones, que ella sabe que tiene un hándicap: ser la hija y la nieta de quien es. Eso a ella le ha preocupado al estudiar Interpretación, que no se le dé la oportunidad de hacer un casting, de conocerla, de ver si vale o no vale. Yo espero que se le dé esa oportunidad".