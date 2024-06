Por Joan Centelles Martínez |

El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia es el bombazo de la semana. La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores, que tienen 24 y 31 años, han anunciado que esperan su primer hijo en común, tras cinco meses de noviazgo. El anuncio ha provocado que las reacciones de sus respectivas familias sean lo más codiciado del momento.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia en '¡De viernes!'

La propia Rubio le contó la noticia a su tía, que reaccionó muy bien: "Cuando me entero, que me lo cuenta ella, la respuesta de la tía abuela fue: 'Yo te lo crío'. No hay ningún problema", contaba. La noticia sorprendió a muchos porque Rubio y Constanzia solo llevan cinco meses juntos, pero la colaboradora defendía su decisión de ser padres: "Los niños hay que tenerlos cuando hay tanto amor, (...) y yo creo que están enamorados".

La reacción de Terelu Campos

Conocida la reacción de la tía abuela, faltaba por conocer la de la abuela, Terelu Campos, algo de lo que la colaboradora se resistió a hablar. "Eso se lo tendréis que preguntar a ella. No quiero poner en mi boca nada de su madre porque creo que debe ser ella la que lo debe contar", se excusó Borrego. Sin embargo, sí que dejaba claro que en la familia "no hay ningún drama".