Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes All Stars' arrancó la noche del jueves 20 de junio, solo un par de días después de que concluyera 'Supervivientes 2024' con la victoria de Pedro García Aguado. Por esa razón, Jorge Javier Vázquez estuvo acompañado por los concursantes de la recién concluida edición, entre ellos Carmen Borrego, razón por la que el presentador no desaprovechó la ocasión para abordar el recién anunciado embarazo de su sobrina, Alejandra Rubio.

Jorge Javier bromea con Carmen Borrego sobre el embarazo de su sobrina

, cortó Vázquez al comienzo de la gala, después de haber saludado a los diez concursantes de 'Supervivientes All Stars' a las puertas del helicóptero., al detectar la mirada del presentador hacia ella, momento en el que, en medio del desconcierto de algunos de sus excompañeros de reality, que desconocían el por qué de las palabras de Vázquez.

"Le he enviado un mensaje a Terelu, ¿eh? Luego le enviaré un mensaje a Alejandra", aclaró el presentador. "Me parece bien que felicites a la abuela", celebró Borrego, a quien Vázquez preguntó "qué tal estás". "Yo bien, ¿por qué? De verdad, no es ningún drama", aseguró la exconcursante. Vázquez lo sorprendió entonces con una inesperado cuestión: "¿Has tenido ya algún síntoma?". "Sí, tengo vómitos, mareos, acidez... En fin, tengo varias cosas, lo normal", contestó Borrego, siguiendo la broma al catalán.

"Voy a tener antojos los nueve meses"

"Porque cuando una Campos se queda preñada, os quedáis todas, ¿no?", comentó Vázquez, con humor, despertando un aplauso entre los presentes antes de insistir al preguntar si "tienes ya algún antojo". La malagueña aseguró que "no te voy a contar cuál, porque está un poco feo", para después comentar con ironía que "voy a tener antojos durante los nueve meses. Pero a partir de entonces, voy a tener muchos más". "¿Vais a hacer bote para comprarle un regalo? Ahora que sois ricos...", planteó Vázquez a los excompañeros de Borrego, tras lo cual recordó que "sobre todo el que puede poner en el bote es Pedro García Aguado, que se ha llevado 200.000 euros".