Alejandra Rubio se reincorpora a 'Así es la vida' tras la muerte de María Teresa Campos

El 5 de septiembre de 2023 la mítica comunicadora María Teresa Campos falleció y tres días después desde su marcha su nieta Alejandra Rubio ha vuelto a 'Así es la vida', vestida de negro. La joven ha sido arropada por todo el equipo del formato producido por Cuarzo Producciones.

"Ellas están pasándolo mal. Han tenido unos días sin dormir", empezaba diciendo la colaboradora de televisión, en respuesta a Sandra Barneda , quien se interesaba por el estado de Terelu Campos Carmen Borrego . "y nos demos cuenta de lo que ha pasado", añadía Rubio.

"Como estábamos tan pendientes, todo el día, cuando empiecen a ver ese vacío que ha dejado de no tenerla día a día, va a ser muy difícil", aseguraba la nieta de María Teresa Campos. "Prefiero que la vida siga, volver cuanto antes y gestionarlo de la mejor manera que pueda. Mejor volver, porque así estoy acompañada. Mi padre me insistió en ir a trabajar, que me vendría bien", desvelaba Alejandra Rubio.

Se niega

Poco después, 'Así es la vida' recogía unas imágenes de Rubio con la presentadora que emocionaron sobremanera a la joven, quien con los ojos llorosos acabó abrazándose a Sandra Barneda. "No le voy a hacer ninguna pregunta más, no me obliguéis porque no pienso", se negaba la presentadora después, sin querer alargar más el mal trago por el que estaba pasando Alejandra Rubio.