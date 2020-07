Alejandro Abad responde a Àlex Casademunt: "Si en vez de reírte de mí me pidieses un tema, tu vida sería otra"

Àlex Casademunt denunció a finales de julio, entre otras muchas cosas, haber recibido muy poco dinero de 'Operación Triunfo' y declaraba, entre otras cosas: "No nos sentimos bien pagados". También cargó contra Alejandro Abad, definiéndole como un "un oportunista al que le cayó este hitazo del cielo". Ahora es el compositor que, por alusiones, ha querido responder públicamente al triunfito.

Alejandro Abad

Tras escuchar estas "desafortunadas", ha querido contestar "y lo hago para enseñarte, en ningún caso para atacarte", apunta Abad. El compositor comienza su discurso recordando a Casademunt que "'OT' te dio muchísimo más de lo que jamás hubieras podido imaginar. No escupas en la mano que te dio de comer tan generosamente", le pedía para a continuación explicarle que "hay muchos jóvenes que tienen el mismo o más talento que tú que jamás tendrán ni el 10% de las oportunidades que tú has desaprovechado".

Cuando le tachan de "oportunista", Abad se defiende que lo sería si se hubiese quedado la primera versión de "Mi música es tu voz", pero "la misma productora de 'OT' me pidió que interviniese como profesional para transformar una canción ordinaria en extraordinaria", apunta el compositor, alegando que ese es su trabajo. "Cuando dices que fui un oportunista a lo mejor tienes razón. Es lo que buscamos, oportunidades. ¿Es un oportunista Messi cuando huele un gol y lo marca? No, no lo es, porque detrás de ese gol hay mucho trabajo y talento", comenta convencido en el vídeo.

¿Se hizo rico a costa de David Civera?

Casademunt también comentó en su entrevista que "Alejandro Abad lo primero que consiguió en su vida fue coger al pobre David Civera y hacerle un contrato blindado al 50 por ciento que hizo a Alejandro millonario". Abad, sorprendido, le ha hecho ver que en aquel momento "ya había compuesto cerca de 700 canciones, varias de ellas éxitos de muchos artistas", además de haber ganado el Festival OTI y varios más. Además, asegura que lo de las cifras son falsas y que comete un error al difundir un dato que es mentira.

Para concluir el vídeo, Alejando Abad ha querido dedicarle una últimas y contundentes palabras para el exconcursante de 'OT 1': "Por desgracia hay mucho amargado y frustrado intentando hacer daño a los que hemos trabajado duro para alcanzar objetivos. Mi consejo es que te centres de una vez en el cantante que quieres ser y dejes atrás al cómico. Si en lugar de faltarme el respeto y burlarte de mí, me hubieras pedido una canción, quizás tu vida ahora sería otra.