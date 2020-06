La rajada de Àlex Casademunt sobre Juan Camus: "Es un fantasma a más no poder"

Si hay un concursante que no ha dejado de generar polémica desde que salió de la Academia más conocida de la pequeña pantalla ese es Juan Camus. El que fuese concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha estado en el ojo del huracán en infinidad de ocasiones, ya sea por cargar públicamente contra los responsables del programa durante este tiempo, afirmando que son "falsos" y "engañan a la gente", o por haber sido acusado de haberse inventado una vida en Londres y es que un equipo de 'Sálvame' años atrás descubrió que todas las imágenes que había compartido este en redes sociales sobre cómo era su vida en la ciudad inglesa eran completamente falsas. Camus se había creado una vida llena de lujos que no era real.

Àlex Casademunt en 'Zippi Zapping'

Pues bien, de ello ha hablado el también triunfito Àlex Casademunt. En una entrevista en el formato televisivo 'Zippi zapping' que Albert Lesan y Manel Ferrer conducen en la cadena privada catalana TevéCat, este no ha dudado en mojarse respecto a las polémicas de Camus, al que ha tachado de ser "un verdadero fantasma". El catalán ha contado que mientras que con el resto de sus compañeros hay una relación muy buena y que incluso cuando están tiempo sin hablar, al volver a verse todos sienten "como si no hubiese pasado el tiempo", es algo que no se replica con Juan Camus, del que cuenta que "tenemos una relación nula". "Creo que se habla con gente de la Academia como Rosa López y Chenoa, pero desde luego, conmigo y con otros no tiene relación", añade.

Javián lo descubrió todo

Pero, ¿cuál es el motivo de esta mala sintonía a día de hoy? Casademunt explica que todo se originó cuando Javián quiso visitar a su amigo a Londres. La sorpresa para el integrante de Fórmula Abierta vino cuando llegó a la capital inglesa y Camus no le permitió ni acercarse a su presunto trabajo ni tampoco a su hogar y es que llegó a pagar por un hotel para que su compañero no viese su casa. ¿Por qué? Parecía que Camus no quería ser descubierto por Javián, que allí pudo comprobar por sí mismo que esa vida de la que presumía Camus públicamente no era más que un simple invento de él. "Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense (...) y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener (...) con todos mis respetos, es un fantasma, y con otras las letras lo digo".

Las pullitas de Casademunt a Camus

Lo que pasó con Javián hizo que la brecha entre Casademunt y Juan Camus se abriese más que nunca cuando el catalán protagonizó una entrevista en el espacio de Javier Cárdenas 'Hora punta' de Televisión Española con Javián. "Me dijo que cómo había sido capaz de sentarme en un plató con él (...) me puso de vuelta y media y a partir de ahí desapareció (...) y bloqueó a Alejandro, a Javián y a mí", afirma Casademunt, quien deja claro que "yo explico la verdad y no me corto, es un fantasma a no poder más". Además, el triunfito confiesa sentirse muy molesto que alguien como Camus "nos haya ensuciado a todos cuando ha criticado a todo el mundo (...) ha ido contra gente como Tinet Rubira, que han hecho que el engranaje de la televisión funcione (...) y luego pretende que se le perdone. Pues no, fantasma".