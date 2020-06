Juan Camus estalla contra Àlex Casademunt y le canta las cuarenta por los derechos de "Mi música es tu voz"

Aunque en 2001 cantar era su vida y les unía una obsesión, la edición más blanca de 'Operación Triunfo' muestra su parte más oscura. A pesar del aparente buen rollo que existe entre la mayoría de concursantes, lo cierto es que hay heridas del pasado que siguen muy presentes, tal y como demostró Àlex Casademunt en una entrevista concedida al programa 'Zippi zapping' de la cadena privada catalana TevéCat.

Àlex Casademunt y Juan Camus en 'Hora punta'

El cantante de Fórmula Abierta atacó a Juan Camus acusándole de ser "un verdadero fantasma" y asegurando que tienen "una relación nula". Casademunt puso en duda la supuesta vida del triunfito en Londres, repleta de lujos y glamour, ya que cuando Javián le visitó no permitió que se acercarse a sus propiedades. "Cuando habla parece que sea el Donald Trump londinense (...) y a Javián no le enseñó ni la casa, ni su lugar de trabajo ni los coches que decía tener (...) con todos mis respetos, es un fantasma, y con todas las letras lo digo", aseguraba el catalán en la entrevista.

Con el curriculum de Camus, estaba claro que la respuesta no iba a tardar en producirse. El cántabro ha respondido a su compañero de 'OT 1' a través de un stories publicado en su cuenta de Instagram. "Me parece muy triste ver tu entrevista en televisión y que, después de tantos años, vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento. Es la segunda vez que lo hace públicamente y esta vez te respondo muy educadamente", comenta el cántabro, haciendo referencia a su encuentro en 'Hora punta' tras 'OT. El reencuentro'. "Si necesitas dinero y no tiene suficiente con los royalties de 'Mi música es tu voz', que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo y que todavía sigues cobrando, no te preocupes que yo te lo mando. Pero no tienes por qué insultar", añade lanzando una pullita a la eterna disputa por los derechos del himno de la edición.

El viaje de Javián a Londres

El eterno nominado de la primera edición de 'Operación Triunfo' aprovecha la ocasión para explicar el motivo por el que no permitió que Javián le visitase en Londres. "A Javián le pagué un hotel porque me estaban reformando la casa. Él venía con su mujer y quería que estuvieran cómodos y con intimidad", explica. "Gracias a Dios me van muy bien las cosas y no me tengo que inventar nada porque, entre otras cosas, ser licenciado en Empresariales me ha sido de gran ayuda", añade. Para concluir, le recomienda escuchar su último single, "Karma". Parece que a su lado ya no se siente seguro.