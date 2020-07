Àlex Casademunt denuncia haber recibido poco dinero de 'OT 1': "No nos sentimos bien pagados"

Los 16 concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo' se enfrentaron al programa sin conocer absolutamente nada de cómo transcurriría y, sobre todo, sin imaginar el enorme impacto social que supondría. Sin embargo, esos meses de luces parece que también estuvieron impregnados por algunas sombras, o así al menos lo ha reflejado Àlex Casademunt.

Àlex Casademunt

El triunfito ha concedido una entrevista a Jordi Anjauma en 'El Trono de sensaciones' de 8TV, en donde ha hablado sin pelos en la lengua sobre la realidad económica que dice haber vivido durante su paso por el talent show. "No nos sentimos ningún concursante de 'Operación triunfo' bien pagado, te regalaban una maleta Roncato para que se viera bien, pero del contrato millonario que estaba firmado por detrás no veíamos ni un céntimo", asegura Casademunt.

"Fiat Estilo y Multiópticas (...) pagaban un dinero incalculable y a nosotros nos faltó muchísimo dinero en publicidad y todo", explica. "En el pastel a mí me tocaban 2000 y yo me llevé 200, entonces faltó mucho dinero". No obstante, asegura que no se sentía explotado porque aprendían mucho, aunque sí señala que era mucho el trabajo al que se enfrentaban cada semana.

Sobre Carlos Lozano y Alejandro Abad

El que fuera concursante de 'OT 1' no solo ha hablado sobre la parte monetaria del programa, sino también sobre dos figuras muy representativas. De Carlos Lozano ha asegurado que "es muy grande", pese a que cuando regresó a España "se la sudaba todo". En cuanto a Alejandro Abad y las múltiples batallas por la autoría del himno de 'OT', ha sido muy crítico con él: "Alejandro Abad lo primero que consiguió en su vida fue coger al pobre David Civera y hacerle un contrato blindado al 50 por ciento que hizo a Alejandro millonario", afirma. "El auténtico creador para mí de la melodía de 'Mi música es tu voz' es Naím Thomas, Juan Camus era el veterano y le gustaba hacer sus momentitos televisivos y escribió estrofas". Sobre la participación de Abad, comenta que "fue un oportunista al que le cayó este hitazo del cielo".

Àlex Casademunt en 'El trono de las sensaciones'

Entre los otros temas que trató durante la entrevista, Àlex Casademunt ha hablado sobre Kiko Hernández, con quien trabajó en 'Crónicas marcianas'. El cantante recuerda una de las noticias que dio sobre él el colaborador de 'Sálvame' a raíz de una discusión que tuvo con la madre de su hija: "Se ve que un vecino se iluminó y lo llamó y Kiko Hernández soltó una sarta de barbaridades". El catalán explica que esa información no era cierta y que incluso su pareja se puso en contacto con Hernández después de que todos lo señalaran. "Él no se disculpó de nada. No sé si me dijo que lo sentía, pero me dijo que le había llegado una información muy veraz".