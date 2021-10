Alejandro Abad carga contra Naím Thomas: "¿Sabes qué te impidió triunfar? Tu conducta altiva y falsa humildad"

El 20º aniversario de 'Operación Triunfo' ha dado mucho de qué hablar. El exitoso formato de Gestmusic realizó un especial de 24 horas, el pasado 23 de octubre de 2021, en el que rememoró los mejores momentos de sus once ediciones y charló con algunos de sus protagonistas. Durante el repaso de la primera generación, además de la nostalgia y la emoción, también hubo espacio para la polémica. Mientras el programa repasaba cómo se gestó el tema principal de esta promoción, "Mi música es tu voz", uno de los exconcursantes, Naím Thomas, le dedicó un mensaje al que fuera productor y coautor del tema, Alejandro Abad: "No quiero nombrarle, prefiero llamarle Voldemort", sentenció con rotundidad.

Alejandro Abad ataca a Naím Thomas en Instagram

Unas palabras que no tuvieron una respuesta inmediata, pero que el autor de "Dile que la quiero" no ha dejado pasar por alto. Mediante un vídeo publicado en sus redes sociales, Abad atacaba duramente al cantante y le acusaba de morder la mano que le ha dado de comer: "Naím Thomas, lo has vuelto a hacer. Has vuelto a faltar el respeto a una persona de la industria de la música, de la que tú, en condiciones normales, deberías vivir, y muy bien, por cierto. Y digo deberías, porque a pesar de tener un enorme talento y unas oportunidades que cualquier chico o chica que persigue sus sueños envidiaría, te has dedicado a despotricar y a maltratar a la industria de la que deberías vivir".

Asimismo, el productor le aconsejaba al triunfito que dejase a un lado los temas polémicos y se centrara más en trabajar y esforzarse por vivir de la música: "¿Recuerdas lo que piensas y dices actualmente de la industria discográfica? ¿Recuerdas un sospechoso libro que amenazaba con hundir una prestigiosa productora de televisión? ¿Te imaginas a un presentador de televisión despotricando contra su propia cadena? Te lo digo por tu bien, Naím. Deberías dedicar más tiempo a potenciar tu talento y doblegar a la suerte, te lo digo por experiencia. ¿Sabes cómo se llama eso? Trabajo, perseverancia y paciencia", proseguía.

Un relato inesperado

El vídeo también daba lugar a una historia que desconocíamos hasta la fecha: para los miembros del equipo del talent show musical, el catalán era la gran promesa de 'OT' fuera de la Academia. Una posibilidad que acabó cayendo por su propio peso, según el concursante de 'Gran Hermano VIP': "Solo quiero explicarte una anécdota que quizá no sepas. En las primeras reuniones, tras los primeros programas de aquella fantástica primera edición de 'Operación Triunfo', el concursante que apuntaba, por goleada, a triunfador, eras tú. Eras joven, guapo, tocabas el piano, cantabas muy bien, eras de los pocos con un currículum extraordinario, incluso como actor. Hasta parecías buen compositor. ¿Sabes qué te impidió triunfar? Tu actitud, tu conducta altiva ante los demás, tu falsa humildad".

Pero Abad aún tenía algo que mostrarle al exconcursante, pues el 20 de junio de 2020 recibió unos audios del fallecido Àlex Casademunt, en los cuales se disculpaba con él por unas duras declaraciones que le había dedicado en una entrevista y hacía hincapié en su gran labor como compositor. Palabras que el cantautor, creía, podrían ser una fuente de aprendizaje para Naím Thomas: "Tras este audio, mantuvimos una larga y constructiva conversación. Naím, escucha bien, porque hoy puede ser el primer día de una nueva actitud para ti ante la vida. Esto es lo que, al menos, yo te deseo. Cuídate mucho", pronunciaba antes de compartirle los mensajes en cuestión y finalizar con una recopilación de algunos de sus éxitos como compositor. ¿Se avecina respuesta de Naím Thomas en su canal de Twitch?