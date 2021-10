Uno de los grandes fenómenos de la televisión en nuestro país, 'Operación Triunfo', cumple veinte años. Con motivo de esta celebración, el programa producido por Gestmusic Endemol, que llegó a la pequeña pantalla de la mano de Televisión Española allá por el 2001, ha organizado un especial de 24 horas para su emisión ininterrumpida a través de la plataforma RTVE Play y el canal de YouTube del talent show musical, donde diferentes concursantes de cada edición irán pasando por el espacio conducido por Noemí Galera.

Chenoa, junto a Josep Maria Mainat, Toni Cruz y Noemí Galera

Antes de la aparición de los exaspirantes de la primera edición, podíamos ver un vídeo resumen de las dos décadas del concurso, el cual daba paso a los creadores de 'OT', Josep María Mainat y Toni Cruz, quienes relataban cómo el programa se mantuvo durante un año y medio en el cajón porque ninguna cadena quería apostar por él. Asimismo, aseveraban que el principal candidato para presentarlo en caso de que Antena 3 hubiera adquirido los derechos era Bertín Osborne. Estas palabras precedían a la intervención por videollamada de Chenoa, quien se mostraba visiblemente emocionada.

Lo primero que hacía la cantante de origen argentino era recordar al fallecido Álex Casademunt: "No quiero olvidarme de Álex. Está siendo un aniversario muy duro". Por otro lado, admitía haber apostado al cien por cien por el programa aun desconociendo si iba a ser seleccionada: "Sin saber si iba a entrar en 'OT', me despedí de los dos trabajos. [...] Necesitaba un cambio de vida y de aires", explicaba. Galera también indagaba en los mejores y peores momentos del paso por el programa de la actual miembro del jurado de 'Tu cara me suena', que hablaba del largo encierro como una piedra muy dura en el camino.

Luces y sombras

Respecto a la parte positiva de la experiencia, destacaba la relación con el resto de compañeros, apuntando concretamente a su historia sentimental con David Bisbal. No obstante, Chenoa recalcaba que, una vez finalizó el programa, recibió "zancadillas muy feas". Por último, Noemí le preguntaba si le gustaría formar parte de una hipotética nueva edición en calidad de presentadora, miembro del jurado o profesora, a lo que respondía afirmativamente.

También entraba a través de videollamada la que fuera directora de 'OT 1', Nina, quien comentaba lo difícil que fue para ella lidiar con dieciséis jóvenes veinteañeros, si bien siempre le estará agradecida al programa por todo lo que significó para ella. Después de la intervención de la catalana, accedían al set Gisela y Natalia, con las que Galera compartía imágenes de sus castings y de los respectivos invitados que acudieron a la Academia durante los meses que convivieron en ella, como Anastacia, Shakira o Laura Pausini.

Gisela aseguraba que "volvería a 'OT' con los ojos cerrados", mientras que la que fuera benjamina de la edición hacía tambalear a Noemí al hacer referencia a lo que ocurría en las estancias de la Academia en las que no se grababa: "Lo pasábamos bien delante de las cámaras, pero también en las habitaciones", ratificaba. Entretanto, seguían desfilando caras conocidas de 'OT 1', como David Bisbal, si bien este no entraba por videollamada, sino a través de un fragmento de una entrevista concedida al canal.

'OT' se le hizo corto

El almeriense, que actualmente se encuentra en Estados Unidos, señalaba la gran cantidad de recuerdos que guarda de su paso por el talent y lo mucho que le hubiese gustado alargar la experiencia: "Puedo cerrar los ojos y hacer una visita virtual a la Academia. [...] Llegué a pedirle a Toni Cruz estar más tiempo", expresaba antes de hablar de sus colaboraciones con concursantes de otras ediciones, entre los que destacaba a Aitana: "Me sentí muy identificado con ella, tiene las ideas muy claras. Me veo muy reflejado en cómo empecé".

Los concursantes de OT, durante una videollamada

Con Gisela y Natalia aún acompañando a Noemí, el espacio daba paso a una videollamada múltiple en la que podíamos a ver a otros seis exaspirantes: Alejandro Parreño, Naím Thomas, Verónica Romero, Geno Machado, Javián y Nuria Fergó. Todos destacaban la montaña rusa de emociones que estaban atravesando a lo largo del día: "Es como tener dos cumpleaños, el mío propio y el del programa", comentaba Naím Thomas. Juntos, además, visionaban la primera firma de discos a la que acudieron, después de dos meses encerrados.

"Tenía ganas de volver a la Academia con todos, me sentía más segura dentro. Era algo bonito, pero arrollador", admitía Fergó al recordar ese momento que tanto marcó sus vidas. Por otra parte, entraba en escena la ganadora de la exitosa primera edición, Rosa López, que tras un vídeo repasando sus mejores momentos, dejaba un mensaje de felicitación y no dudaba en dar un toque de atención a los seguidores: "Hay 364 días más; aparte de triunfitos, somos cantantes" .

El Festival, una experiencia única

La intervención de la granadina daba pie a un vídeo repaso de su experiencia en Eurovisión. Tras este, López se incorporaba por sorpresa a la videollamada para comentar cómo vivió aquel momento: "Aunque solo fuéramos seis, nos acordábamos de todos. [...] Conseguimos un buen puesto", indicaba antes de que se uniera una nueva cara a la llamada, la del coreógrafo de la actuación, Javier Castillo, Poty, quien comentaba cómo le cambió la vida 'Operación Triunfo', el cual define como "una carta de presentación" al resto del mundo.

Este tramo del especial daba lugar a diversas anécdotas, como que las concursantes tenían que maquillarse ellas mismas durante la gira, o la referencia a los regalos más raros que recibieron durante la misma, como una compresa. Por otro lado, mientras repasaban el momento en el que se compuso el himno de la edición, "Mi música es tu voz", Naím Thomas le lanzaba un dardo al productor y coautor del tema, Alejandro Abad: "No quiero nombrarle, prefiero llamarle Voldemort", sentenciaba ante el gesto de estupor de Galera.

Como no podía ser de otra forma, aparte de las menciones que se iban haciendo durante el especial, 'OT' le dedicaba un homenaje a la memoria de Álex Casademunt a través de un vídeo recopilatorio por el que los concursantes no podían evitar emocionarse. "Era mi ojito derecho", decía entre lágrimas Geno, a lo que Naím Thomas añadía que "envidiaba su capacidad de pasárselo bien en entornos en los que era imposible pasárselo bien". Sin duda, el momento más emotivo de toda la noche, que acabaría dando paso a un vídeo resumen del paso por el formato de Natalia y Gisela, con el que se ponía punto y final al especial de 'OT 1', el cual contaba con las ausencias de David Bustamante, Manu Tenorio, Juan Camus y Mireia Montávez.