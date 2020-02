Alejandro Reyes critica a Pepe Navarro en 'Supervivientes 2020': "No necesito ningún padre en mi vida"

Los días pasan en 'Supervivientes 2020' y los concursantes se sienten cada vez más cómodos los unos con los otros, llegando a entablar conversaciones muy personales. En uno de estos momentos de intimidad, Alejandro Reyes se ha confesado con su compañero Cristian Suescun acerca de la polémica paternidad de Pepe Navarro.

Alejandro Reyes charla con Cristian Suescun en 'Supervivientes 2020'

"Son años teniendo legalmente que ir allí y no presentarse", ha comenzando explicando el hijo de Ivonne Reyes. "¿Tu madre lo quería tener, le dijo que estaba embarazada más tarde y el otro no quiso tenerlo, ¿no?", ha preguntado Suescun, algo que Reyes ha confirmado. "Sí, ahí empezó a decir que no era suyo. ¿Cómo no va a ser tuyo? ¿A quién no le gustaría estar con mi madre? Es como de inútiles", reflexionaba el protagonista de la historia.

A sus 19 años, el joven reconoce que actualmente está "muy tranquilo" a pesar de la polémica relacionada con la identidad de su padre: "Estoy en la verdad y sé todo, que mi madre es una campeona". Cristian ha animado a su compañero a la vez que reivindicaba el papel de Ivonne Reyes: "Olé sus ovarios, que te ha sacado adelante ella solita sin ayuda de nadie".

"He tenido muchos psicólogos"

Alejandro fue más allá recordando los malos momentos, sobre todo, en su infancia. "Yo he tenido muchos psicólogos para hablar del tema, no es una cosa que lo ignoras y ya está", ha confesado. Con todo, ha asegurado que le basta con su madre, su familia y sus amigos. "No necesito que esté a mi lado, yo sé y lo reconozco, pero no necesito un padre en mi vida ahora mismo. Afecta cuando eres más pequeño, pero ya luego no. De qué sirve ponerte triste si no va a pasar nada. Si no has estado cuando te necesitábamos, no va a estar ahora", ha zanjado su reflexión.