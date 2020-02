'Supervivientes 2020' enfrenta a Violeta y Sofía en una tensa pelea: "Que me hables tú de inteligencia..."

Tanto Sofía Suescun como Violeta Mangriñán han sido participantes de 'Supervivientes', de hecho la primera fue ganadora de 2018. Violeta, por su parte, participó en 2019, pero no pudo acabar su experiencia por problemas de salud, aunque fue una de las protagonistas de su edición. Por eso, nadie mejor que ellas para comentar lo que está pasando por los cayos hondureños en estos momentos, en lo que se encuentra, precisamente, Cristian Suescun, el hermano de Sofía.

Sofía y Violeta discuten en 'Mujeres y hombres y viceversa'

Parece ser que las dos están destinadas a no entenderse y así lo han dejado ver en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa', en el que han tenido una gran bronca. Ha sido una crítica de Violeta hacia Cristian lo que ha desencadenado todo, pues esta ha puntualizado que, mientras los demás hacen fuego con bambú, él ha usado una cerilla. "Eso se llama en mi casa inteligencia", contestó rápidamente Sofía, a lo que Violeta replicó con un golpe que desataba el aplauso del público: "Pero que Sofía Suescun me está describiendo lo que es la inteligencia. Tócate los pies...".

El contraataque de Sofía no se hizo esperar: "¿En serio vas a darme a mí consejos de supervivencia cuando te tuviste que ir del reality porque no valías y no dabas la talla para estar ahí?", respondía. "Yo pesqué desde el primer mes, no como tú las últimas dos semanas, guapi", remató Violeta ante un nuevo arranque de vítores en plató. Fue ahí cuando Nagore Robles quiso poner un poco de orden entre ellas, aclarando que ambas concursantes fueron unas supervivientes "de la pera".

La estocada final

Violeta logró el aplauso del público en sus réplicas a Suescun, pero esta dio la estocada final: "La única que gané fui yo". Y es cierto que la joven supo ganarse el clamor del público en su edición de 'Supervivientes', en la que siempre será recordada por aguantar más de diez minutos subida en la famosa "noria", una de las pruebas de líder más emocionantes de toda la historia del reality.