Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Ana Obregón y su nieta Anita se han vuelto a poner bajo el foco por la celebración del bautizo de la pequeña. Este se ha organizado en la parroquia de Nuestra Señora de la Moraleja, en Madrid, donde también se despidieron de Álex Lecquio en mayo del 2020. Además, la presentadora ha decidido vestir a la protagonista del evento con el mismo traje que llevó su hijo y ha puesto de padrinos a su sobrina Celia y a un amigo de la infancia del hijo de Alessandro Lecquio.

Ana Obregón en 'Collapse'

Sin embargo,, quien ya ha dejado claras sus discrepancias con Ana Obregón en varias intervenciones públicas. Como era de esperar, ' Vamos a ver , entre los que se encontraba como colaborador el padre de Álex Lecquio.

No obstante, el colaborador de televisión no ha querido hacer muchas declaraciones al respecto: "Yo con todo el respeto al programa y a la madre de mi hijo, nunca he dicho nada y nunca diré nada que tenga que ver con mi hijo". En ese momento, Joaquín Prat, presentador del formato, se ha interesado por saber si Alessandro Lecquio había sido invitado al bautizo, algo que el suizo ha afirmado.

La invitación la recibió a través de un mensaje de teléfono

El presentador de 'Vamos a ver' ha seguido insistiendo en el asunto queriendo descubrir si el padre de Álex Lecquio había rechazado la invitación o simplemente no había contestado. "No contesto", ha revelado el colaborador del programa, quien también ha afirmado que, a pesar de estar en posturas totalmente contrarias, respeta las decisiones de la madre de su hijo. Además, tras una pregunta de Antonio Rossi, Alessandro Lecquio ha comentado que Ana Obregón le invitó a través de un mensaje y que no hubo ninguna llamada entre ellos.