Por Sergio Navarro |

La aventura del nuevo 'Pekín Express' ya ha comenzado y hemos hablado con una de las parejas que participan en esta larga travesía. Alex de la Croix y su amigo Guillermo Camas han vivido una de sus experiencias más extremas, nos cuentan cómo recuerdan toda aquella etapa y eligen qué era lo más duro entre la comida, los desplazamientos o los alojamientos.

Álex de la Croix: Mentira... lo he dicho un poco por hablar. No ha habido ninguna pareja villana, todas hemos tenido momentos en los que una se ha portado peor con otra. Lo que han contado por ejemplo de Gonzalo Miró es porque hay piques también intrapersonales entre unos y otros. Es parte del juego al final, no ha habido un villano, porque cada uno iba con su objetivo sin intentar joder a los demás.

Guillermo Camas: Ha habido bandos, ha habido conflictos, pero eso no quiere decir que seamos los villanos. Si hay villanos no somos nosotros, pero no creo que haya villanos.

Á. C.: Cuando han pasado injusticias y las cosas se han dicho, ¿qué pasa, que por tener opinión una es villana?

¿Creéis que viendo el programa vais a descubrir más cosas que no sabíais que han pasado con vuestros compañeros?

Á. C.: Lo que yo tengo ganas de ver es todo lo que ha pasado por detrás con todos los demás, porque yo no tengo ni idea de todo lo que han estado haciendo por ejemplo los cuñis. A penas nos veíamos, nos cruzábamos un minuto y no nos podíamos contar cosas, entonces no sabemos nada. De hecho, igual con nosotros, todo lo que nos ha pasado es que ni yo me acuerdo. El golpetazo que me doy ni me acordaba.

G. C.: A mí no me lo contaste, por ejemplo.

Á. C.: ¿Ves? Todo va muy rápido. Yo creo que perdí el conocimiento durante 3 segundos ahí, entonces no le dije lo que me estaba pasando y yo seguí como si nada.

Álex de la Croix y Guillermo Camas, en 'Pekín Express'

¿Habéis tenido altibajos en vuestra relación durante la aventura?

Á. C.: Mucho altibajo.

G. C.: Durante la aventura hemos tenido altibajos, pero luego creo que hemos salido reforzados. Nos comunicamos bien, podemos hablar de los problemas y nos entendemos. Ella sabe cómo soy yo, yo sé cómo es ella y creo que podemos entendernos, hablar, saber y comprender que forma parte de una situación de mucha ansiedad y mucho agobio. Lo hemos vivido con mucha intensidad y de forma auténtica.

Á. C.: Es normal, ha habido altibajos como es lógico. En todas las parejas los ha habido. Somos dos cabezas pensantes que tienen que tomar una decisión, ¿cómo se llega al punto en común? Sin tiempo y con estrés. A gritos... Pasa a veces, pero nada grave.

Álex, ¿tuviste claro en todo momento que Guillermo sería tu pareja en el concurso?

Á. C.: Sí, siempre tuve claro que iba a ser Guille. De hecho, cuando salió toda esta historia que yo me enteré que se iba a hacer el programa yo dije que era con Guille y punto. Luego ya él con su trabajo lo tenía complicado y no sabría si podría irse un mes. Han sido unos trámites complicados, pero me alegro de que haya podido porque no había pensado en nadie más, no tenía un plan B.

Y tú, Guillermo, ¿cómo recibiste la propuesta?

G. C.: Muy bien, es verdad que hace muchos años que seguíamos el programa y siempre decíamos que estaría guapísimo ir. De repente llega una edición en la que Álex podía tener acceso y se lo proponen y se alineó todo, pero siempre hablamos que si íbamos a 'Pekín Express' era juntos.

Álex de la Croix y Guillermo Camas, buscando traslado en 'Pekín Express'

¿Qué ha sido lo más duro: la comida, los desplazamientos o el alojamiento?

Á. C.: Yo, la comida, porque yo no como animales y lo normal es que la gente coma pescado o carne. Ya no hablemos de las imágenes que hemos visto de bichos y cosas que no voy a entrar al trapo. Pero por la norma general las personas en su día a día comen pescado o carne y yo no. Yo he comido arroz blanco, cuando he podido, y una verdurita. No he comido nada. Me ha tocado por obligación... Imagínate toda la carga mental de saber que era un ser vivo... En fin, lo he pasado muy mal, especialmente mal, pero solo con eso. Con el alojamiento siempre nos hemos apañado para encontrar casas en condiciones.

G. C.: Pero fue duro.

Á. C.: Sí, pero siempre hemos encontrado cosas. Yo he dormido bien siempre

G. C.: Nos fuimos adaptando, íbamos encontrando. Transporte sí que ha habido momentos...

Á. C.: Sí, transporte ha sido duro, pero no me ha preocupado tanto. Eso es aleatorio, pero comer tienes que comer todos los días, pero el transporte es lo que venga. Son horas, al final te pasas todo el día montando en camiones llegando de un punto A a un punto B. Por el camino los coches no van hasta el final, entonces te paran en mitad de la nada y a lo mejor tardas 7 coches en cruzar 100 kilómetros. Además, las carreteras no son como para que 100 kilómetros sea una hora, pueden ser seis o siete horas.

Entonces, Álex, estás mejor en Contubernio 49, ¿no?

Á. C.: Sí, mucho más tranquila en mi oficinita, que soy como funcionaria y voy todos los días al mismo sitio y me vuelvo a mi casa. No, pero me lo he pasado muy bien. Ha sido una experiencia increíble, me encanta viajar y me encanta Asia. Yo estaba muy a gusto. Ahora el calor... Muchísimo calor, tempestades, lluvias, polvaredas porque los coches pasan por encima de la arena. Las condiciones climatológicas fuertes.

¿Ha sido un hándicap ir siempre con el cámara?

G. C.: Es una plaza en el transporte, luego hay gente que no quiere que la graben y muchas veces solo tienen dos sitios.

Á. C.: Básicamente, hay que encontrar coches en los que vaya solamente el conductor.

G. C.: O vehículos grandes, pero que van más despacio. Un camión te ralentiza muchísimo o un autobús.

Á. C.: El truco eran las pickups, montarse detrás que ahí no molestas a nadie. Estás ahí puesta y si te quieres bajar, te bajas. Ha habido más de un salto, ¿te acuerdas cuando casi me caigo? También me atropelló una moto en el primer capítulo, al principio del todo con el primer coche que cogemos una moto que pasa yo no la veo, pasa y me da.