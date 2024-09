Max anuncia la fecha de estreno del nuevo 'Pekín Express', 'Objetivo Angkor', que recorrerá tres países

Por Redacción |

Max está preparándose para un otoño muy potente. En lo que se refiere a la ficción internacional, a lo largo de las próximas semanas aterrizarán proyectos como 'El Pingüino' o la temporada final de 'La amiga estupenda', pero en el apartado local tampoco andarán escasos de contenido. El 13 de septiembre se producirá el regreso de 'El caso Sancho' con un nuevo episodio, en el cual se avanzará en paralelo al juicio de Daniel Sancho, y un mes más tarde se producirá el debut de una de las producciones más esperadas de la temporada: 'Pekín Express'.

Rueda de prensa de 'Pekín Express'

Durante la presentación desplegada en el marco del FesTVal este miércoles 4 de septiembre, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery ha confirmado que. Además, se ha desvelado el subtítulo de esta temporada, '', que hace referencia al destino final de esta nueva travesía que atravesará tres países. En primer lugar, los concursantes

Los tres países han sido visitados a lo largo de 22 días, aunque esa travesía de 2.500 kilómetros quedará plasmada en nueve episodios. Los dos primeros capítulos se podrán ver desde el 20 de octubre, y después se brindará uno nuevo cada domingo. En todos ellos podremos ver a su nuevo presentador, Miguel Ángel Muñoz, que ha tomado las riendas del formato ante las cámaras para tratar de poner orden en el elenco de concursantes, integrado por siete parejas.

Cada uno de esos tándems cuenta con alguien famoso y con una persona de su círculo más íntimo: el periodista Gonzalo Miró ha acudido con Ángel Díaz, uno de los amigos con los que juega al fútbol; la actriz Miriam Díaz-Aroca ha competido junto a su hija María Grant; el actor Octavi Pujades también ha concursado con su hija, Alicia; la influencer Alba Paul ha participado junto a Álex Domènech, su cuñado; el actor Canco Rodríguez ha unido fuerzas con David Pulido, guionista de 'Tarde para la ira'; la exdeportista de élite Gemma Mengual ha colaborado con Gisela Rovira, con quien ya se alzó con la plata olímpica en Pekín; y la actriz Alex de la Croix remata la lista con Guillermo Duque, un médico de familia afincado en Marsella.

"Para el casting era importante que todos fueran fans del formato y también que buscaran el oro, que intentaran ganar", señala Pablo Abelenda, director de Contenidos de Warner Bros. International Television Production Spain. A su vez, desde Max se resalta la vigencia del formato veinte años después de su lanzamiento original. "Hemos decidido retomarlo y hacerlo nuestro por la posibilidad de actualizarlo e incorporar novedades", explica Alberto Carullo, VP Max Local Original Production Italy & Iberia de Max, que subraya la "combinación de viaje, aventura, competición y reality" que perseguirá el programa.

Los concursantes de 'Pekín Express'

Una aventura única

Entre las novedades se encuentra el recorrido a través de Vietnam, Laos y Camboya, pero también todos los rostros que se han puesto ante las cámaras y se han enfrentado a este desafío, empezando por Miguel Ángel Muñoz. "Ha sido presentador y director de carrera, pero lo más importante es que sea tan curioso para asomarse a lo nuevo", comenta Carullo, secundado por el flamante conductor: "He abordado esto con mucha ilusión. Cuando me llamaron dije que quería formar parte como uno más de producción, quería saber si todo era real y todo era justo, porque me iba a dejar el alma. Mi experiencia ha sido muy distinta a la de los concursantes, pero también muy vital".

Acerca de esa otra experiencia, la de los aspirantes, se han pronunciado los catorce implicados. "Me animó la posibilidad de vivir una experiencia. Cuando te proponen esto, te arrepientes si dices que no", reconoce Miró. "He conseguido llegar gracias a Gonzalo, para mí habría sido imposible hacer este viaje y he aprendido mucho. Mi vida es supertranquila y me he encontrado con esto que es algo increíble", añade Díaz.

Menos claro lo tuvo Díaz-Aroca al elegir a su acompañante. "Yo fui la segunda opción, la primera era mi hermano, pero para mí ha sido una suerte. Ha sido algo muy bonito de vivir con mi madre", recuerda su hija. "Es que a ella la llevo a todos los eventos, quería ir con mi hijo, pero los quiero por igual. Para mí es un privilegio estar aquí, donde hemos cambiado los roles: a veces ella era la madre y yo la hija. Esta experiencia me revolcó totalmente, me he puesto a prueba como ser humano", matiza la intérprete.

La otra conexión familiar, la de los Pujades, también se puso a prueba durante la grabación. "Al principio fue difícil por ser su hija", apunta Alicia, mientras que su padre ofrece su particular punto de vista: "Es una experiencia completamente diferente con un objetivo muy sencillo y muy complejo, que es llegar a cada destino. Ir con mi hija era una oportunidad de reiniciar nuestra relación desde la igualdad. Me ha demostrado que es capaz de todo, y si ya estaba orgulloso de ella, ahora lo estoy mucho más".

Miguel Ángel Muñoz, presentador de 'Pekín Express'

Con buena sintonía han vuelto también Alba Paul y Álex Domènech, pese a sus personalidades opuestas. "Teníamos un poco de miedo de chocar demasiado antes de ir, pero nos hemos complementado muy bien", asegura la influencer. "Para mí es mi hermana, no mi cuñada. Hemos hecho buena pareja. Volvería 100% y volvería con Alba, con nadie más", remata el hermano de Dulceida.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas, como reconoce de la Croix: "Se pasa muy mal, sobre todo físicamente, porque el camino hasta llegar al destino es terrible". De la misma manera, su compañero, Duque, rememora el componente más desafiante del formato: "Ha sido muy duro, buscando transporte, alojamiento, con el calor... 'Pekín' te lleva siempre al límite, es muy agobiante y he llegado a brotar".

De hecho, hasta para dos estrellas olímpicas como Mengual y Rovira ha sido un proceso extenuante: "Desde los ocho años hemos viajado y competido en situaciones muy diferentes, pero en 'Pekín estrés' te enfrentas a momentos muy complejos". Por último, Pulido se declara fan incondicional del programa, hasta el punto de haber celebrado "fiestas temáticas" para ver las finales previas, y su aliado, Canco Rodríguez, se muestra pletórico con lo vivido: "Si se pudiera repetir, todos los que estamos aquí repetiríamos. Por mucho que viajemos, esta experiencia no es igual a nada porque te permite conocer la cultura desde dentro, conviviendo con familias. Llamadnos para la segunda temporada, aunque lo mismo ahora sea a la pata coja".