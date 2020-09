'Alguien tiene que morir': La generación de Carmen Maura se da la mano con la de Ester Expósito

Netflix estrena el 16 de octubre 'Alguien tiene que morir', una miniserie de tres episodios que se convierte en el primer encargo de Manolo Caro desde que firmó su acuerdo como creador del gigante de streaming. Justamente por esas mismas fechas un año antes, cuando la realidad actual era inimagible, el equipo se encontraba inmerso en las grabaciones en Madrid. FormulaTV fue testigo de una jornada de rodaje en la finca de Galapagar en la que se centra gran parte de la ficción, donde reside la familia protagonista.

Carmen Maura es Amparo, la matriarca "mandona" de los Falcón. "Es una familia muy aficionada al tiro de pichón, la casa está llena de armas... Tenemos un casoplón, tenemos dinero y tenemos unas relaciones familiares especiales", explica la veterana actriz. 'Alguien tiene que morir' se ambienta en la España de los 50, una época marcada por el franquismo que aún arrastra el terror de la Guerra Civil. "La recuerdo perfectamente porque a veces, cuando ya eres tan mayor, te acuerdas más de épocas tuyas de pequeñita", rememora Maura.

Carmen Maura es Amparo en 'Alguien tiene que morir'

"Madrid era negro, en Madrid no había nada. Soy de Madrid y era un sitio muy triste", continúa. Esta tristeza es especialmente visible en Mina, el personaje de Cecilia Suárez. Se casó con Gregorio, un directivo de prisiones interpretado por Ernesto Alterio, se instaló en España y la oscuridad imperante en la época le ha invadido hasta el último extremo de sus huesos. Tanto, que hasta ha perdido su acento mexicano, y ni hablar siquiera de su icónica forma de hablar en 'La casa de las flores'. Una pequeña alegría asoma cuando su hijo, Gabino (Alejandro Speitzer), regresa de México tras varios años sin verse, aunque trae consigo una sorpresa que no es del todo bien recibida: su amigo Lázaro (Isaac Hernández), quien queda prendado de nuestro país pese a la hostilidad de sus anfitriones.

Un reparto intergeneracional e internacional

En su regreso a España, Gabino hace frente a un gran secreto familiar y a los recuerdos de su infancia, especialmente con el que fuera su amigo Alonso (Carlos Cuevas). La hermana de este último, Cayetana, es el personaje que interpreta Ester Expósito. Ella redondea un reparto que no solo recorre varias generaciones de nuestra cantera de actores, sino que representa la gran evolución de la industria audiovisual en la última década: una de las grandes del cine español, Carmen Maura, haciendo una serie de televisión para una plataforma de streaming con presencia internacional en compañía de Ester Expósito, que se ha convertido en un icono gracias a Netflix y es el vivo ejemplo del fenómeno de este tipo de producciones.

"Cuando me dijeron que estaba Carmen Maura no me lo podía creer", reconocía la joven días después en una entrevista para FormulaTV. "La admiro desde siempre, me enamoré de ella de pequeña, una vez que fui a ver la obra 'Carlota' al teatro", recuerda, sin temor a reconocer que "trabajar con ella es un sueño" que se ha visto cumplido satisfactoriamente: "Como persona es súper cercana, cariñosa".

Cayetana (Ester Expósito) bajo un cuadro de Amparo (Carmen Maura) en 'Alguien tiene que morir'

La aludida, no obstante, prefiere definirse como "una viejecita normal" y le resta magnitud a las palabras de Expósito. "Cuando decís esas cosas parece que estáis hablando de una vecina", exclama. Se muestra humilde porque "por mucho que una sea mayor la puede cagar igual", los años de profesión "no te dan un sello que dice 'ya lo vas a hacer bien siempre'". "Sí que hay una ventaja enorme, que es que cuando llegas al plató todo el mundo cree que lo vas a hacer bien, y eso ayuda mucho", tercia. Ha compaginado su papel con Amparo con funciones en el teatro, algo que se le ha complicado: "Dos cosas a la vez a mi edad ya no me apetece mucho pero a esto no podía decirle que no".

Por mucho que una sea mayor la puede cagar igual, yo me siento una viejecita normal

El elenco también hace gala de ser internacional, con presencia de actores españoles, mexicanos y hasta un argentino.. "Antes las televisiones tenían al público cautivo, ahora se ha expandido a todo el mundo y permite que las historias y los personajes sean más amplios", señala Speitzer. "Ojalá hubiera ocurrido antes", apostilla Mariola Fuentes , que da vida a Rosario, la asistenta de los Falcón. A ella se suma Pilar Castro al defender que "". La actriz interpreta a Belén, mujer de Santos ( Juan Carlos Vellido ), un "matrimonio que tiene una relación de interés con los protagonistas" y que son padres de Alonso y Cayetana.

Esta especie de Festival de la OTI ha funcionado de maravilla porque "Manolo tiene el don de conjugar equipos que se llevan muy bien", cree Cecilia Suárez, que ha trabajado en varias ocasiones con él. Intercambiando miradas cómplices, añade que "en el equipo hay personas entre las que ha surgido mucha química". Sus compañeros se ríen como el que comparte un secreto familiar. En aquel momento, aún no había trascendido las buenas migas que hicieron Ester Expósito y Alejandro Speitzer en el rodaje.

Manolo Caro debuta en el drama

Para Manolo Caro no es solo la primera vez que dirige como creador oficial de Netflix, sino también su primera vez en el género dramático y su primera producción íntegramente en España. "A veces me sorprendo de lo relajado que estoy", reconoce. En contra de lo que cabría esperar, desvela que lo pasa "muy mal" en la comedia. "No soy un director neurótico", señala, pero "haciendo comedia he tenido momentos de dudar en el ritmo, es muy complejo". "Se pasa mucho peor en la comedia", coincide Maura.

La familia de los Falcón y Lázaro en 'Alguien tiene que morir'

Cecilia Suárez apunta que el director "siempre toca temas que le preocupan, aunque sea comedia", por lo que no podía ser menos en 'Alguien tiene que morir'. "Es muy importante lo que cuenta porque en México seguimos viviendo con mucho yugo y opresión en muchos temas", adelanta Caro. "El tema central de la serie parece que es muy lejano por la época, pero hay cosas que siguen pasando hoy en día y eso me parece muy interesante", agrega Speitzer.

Antes las televisiones tenían al público cautivo, ahora se ha expandido a todo el mundo

Sin duda, el éxito de 'La casa de las flores' en nuestro país ha sido determinante para que su siguiente proyecto se desarrolle aquí: "". Pese a que en su cabeza la historia nació "en una época de opresión en México", la oportunidad de trabajar fuera de sus fronteras se perfiló suficientemente importante como para cambiar el escenario de la acción.

"Qué regalo me ha dado la vida por llegar a España de la mano de una actriz a la que respeto y ahora tengo tanto cariño", reflexiona en referencia, de nuevo, a Carmen Maura. Ambos han entablado una gran relación. "Hemos pasado muy buenos momentos, tanto en México como en Madrid. Un día cenando se nos hizo las tantas atacados de la risa con vídeos de YouTube", recuerda con humor antes de ser interrumpido. "Nos da una pena enorme no tener mucho tiempo con vosotros pero es que como no grabemos no acabamos la escena", dice Maura. En el rodaje de 'Alguien tiene que morir' ella también es la matriarca. "No soy productora pero, como tengo los vicios de cuando empecé, que trabajábamos sin tiempo, sin dinero y sin nada...", va recordando mientras se marcha con sus compañeros para retomar el trabajo.