Por Redacción |

'El conquistador' de ETB ya ha arrancado los castings de su 21ª edición. El popular formato de aventura de la televisión vasca ha recorrido Donostia, Bilbao, Pamplona y Vitoria-Gasteiz para encontrar a los que serán sus nuevos concursantes. Y entre todos aquellos valientes que se han presentado al multitudinario casting hay una rostro conocido ya por algunos.

Allen King

, tal y como hemos comprobado en la cuenta de Instagram del programa. En esta edición, una de las personas participantes será elegida a través de esta red social del programa,

Natural de Bilbao, el actor y cantante de 34 años podría dejar la industria pornográfica para tratar de conquistar uno de los concursos más extremos de la televisión. Sin camiseta y cantando uno de sus temas lo hemos visto en los castings, donde ha comentado: "Me he sentido muy cómodo. Muy guay. Espero que me cojáis. Es un perfil que creo que no habéis tenido nunca. No porque sea actor porno, sino porque creo que no hay un perfil como el mío".

Sobre cómo se animó a cambiar de industria, explica que se trató de una premonición que le vino en estas últimas semanas: "Este verano he intuido que tenía que presentarme. Soy escorpio y me muevo por intuiciones. Dije 'este año es el mío', no sé por qué. Se lo dije a mi amiga y dos semanas después fue el casting". Además, promete que lo va a dar todo si finalmente es el elegido: "No os vais a arrepentir, de verdad. Ahí donde me veis, os sorprendería".

Su larga trayectoria

Más allá de la industria española del cine para adultos, el actor es popularmente conocido fuera de nuestras fronteras, pues ha colaborado con importantes productoras internacionales. También, en 2022 ganó 2 premios Grabby's Europe, uno de los galardones más importantes de su oficio. En cuanto a cifras, en Instagram ronda los 200.000 seguidores y en YouTube más de 148.000 suscriptores, acumulando en algunos de sus vídeos más de un millón de reproducciones.