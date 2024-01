Por Sergio Navarro |

'El conquistador' ha vuelto a ETB con su 20ª edición y lo ha hecho con un cambio significativo. Julian Iantzi desaparecía como presentador tal y como ya se había anunciado, tras fichar por la versión nacional del reality en Televisión Española. Pues bien, ahora que ha vuelto el formato a la autonómica con Patxi Alonso al frente, el anterior se ha pronunciado respecto al estreno y las reacciones de los espectadores.

"Día de resaca post estreno 'Conquis'", decía desde el coche Iantzi para contar cómo vivió el estreno. "Patxi me mencionó durante el programa y se lo agradezco, fue un detalle bonito", contaba, haciendo que muchos espectadores creyeran que iba a reaparecer de un momento a otro. Dice que le llegaron "

#ConquisEstrenoETB Reconforta saber que te tienen en cuenta, la verdad es que si. Disfrutad de la aventura!! Mila esker guztioi, benetan!???? @elconquis_etb pic.twitter.com/dpS6xEW2K8 — Julian iantzi ???????? (@JulianIantzi1) January 16, 2024

Por todo ello, ha querido puntualizar cómo es su situación con el formato: "Aclarar que yo estoy fuera del proyecto 100%. Ni presentador, ni capitán ni concursante ni nada. Estoy fuera". Y es que para él fue abrumador la llegada de mensajes positivos porque "antes solo hablaban los haters, ahora hay mensajes a favor y se agradece".

"No sé lo que pasará en el futuro"

"Si es por las ganas que tiene la gente de verme dentro, pues ni tan mal, pero no estoy", reiteraba el presentador agradeciendo el apoyo, pero recordando que no va a estar, al menos en esta edición. "No sé lo que pasará en el futuro pero lo veo complicado, la verdad. De momento no me vais a ver, eso segurísimo", concluía Iantzi, antes de pasarse al euskera para dar este mensaje en el otro idioma.