El Real Madrid consiguió su decimoquinta Champions el 1 de junio de 2024, provocando así la alegría de todos los madridistas. Entre ellos está Terelu Campos, quien no dudó en publicar en sus redes sociales cómo había celebrado la victoria de su equipo contra el Borussia Dortmund. "Estoy mal de la voz. Hala Madrid, hala Madrid. Decimoquinta copa de Europa. Una copa no, dos. Y quince porque no me caben. ¡A criticar!", decía Campos, con dos copas en la mano.

De esta manera, Campos hacía referencia a las críticas que ya recibió cuando colgó un vídeo el 8 de mayo reaccionando al pase a la final del Real Madrid, con un copazo muy generoso que no pasó desapercibido entre sus seguidores. Este nuevo vídeo de la colaboradora de ' D Corazón ' ha sido uno de los temas que se han tratado en ' Espejo público ' la mañana del 3 de junio de 2024. "", preguntaba Susanna Griso , dando paso al vídeo de Terelu Campos.

"Terelu en lugar de copas se toma bidés. Es que eso no es una copa, es una bañera de ron cola", reaccionaba Laura Fa, mientras que la presentadora, Pilar Vidal y Gema López salían en su defensa. "¿Os ha hecho gracia a vosotras esta exposición?", preguntaba muy serio Miquel Valls. "A mí me encanta. Hay que bromear", respondían ellas, mientras Fa se mantenía en el lado de Valls. "¿No os choca un poco después de que lleve un mes desaparecida, con un problema en las cuerdas vocales...?", planteaba él también.

"Si yo fuera su jefe, que no puede ir a trabajar por problemas de salud y luego... Ha dejado de trabajar por problemas de salud ¿o no? El copazo anterior aún estaba de baja", señalaba Laura Fa, mientras Pilar Vidal aseguraba que Terelu está "cumpliendo a rajatabla un tratamiento médico", desatando la risa de los presentes.

¿Coca-Cola turbia?

"Si es un tratamiento que necesitas antibiótico y con el antibiótico no puedes beber, es que estamos normalizando una situación al espectador... No justifiquemos que puedes beber alcohol cuando estás siguiendo un tratamiento médico", insistía Miquel Valls. "Ella no exhibe ninguna botella de alcohol, ahí solo se ve Coca-Cola", puntualizaba Pilar Vidal, mientras que Laura Fa añadía "Coca-Cola turbia, se la han dado caducada".