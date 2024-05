Por Almudena M. Lizana |

Las cosas se están poniendo muy calientes entre Terelu Campos y Belén Esteban. Después de que esta última visitase 'Late Xou con Marc Giró' y dijese que a su excompañera ni se la esperaba en 'Ni que fuéramos Shhh', la hija de María Teresa Campos ha estallado contra ella y todos los que han intentado hablarle desde el debut de lo nuevo de Fabricantes Studio.

'Mañaneros'

"¿Qué relación tienes ahora con Belén?", le lanzaba Jaime Cantizano tras ver el trozo de entrevista de Esteban con Marc Giró . "Yo pensaba que buena, pero sabes que estoy acostumbrada a que esto sea una noria en mi vida, me sorprenden pocas cosas.... Ella desconoce mis conversaciones., ¿verdad? ¿A que no es la misma? Nunca ha sido la misma", soltaba Campos.

"Siento esto porque sé que es momento para esta tarde, por eso prefiero estar callada. Pero a lo mejor llega un día que no me voy callar nada de nada, porque yo sé hablar igual que vosotros, he convivido con vosotros y yo he sido siempre una buena compañera, no sé si todo el mundo puede decir lo mismo", decía Terelu Campos, desafiante.

"¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estéis ahí, cómo estoy yo o cuáles son mis preocupaciones y mi situación? ¿Os habéis preocupado alguno de vosotros? Venga ya hombre... Los tiros van siempre en la misma dirección, la mía, pero en la vuestra nunca. Ya estoy muy harta", añadía la de 'Mañaneros', respondiendo a Lydia Lozano, que también estaba presente en el plató de La 1.

¿No era compatible?

Era entonces cuando Lydia Lozano intentaba contar de dónde vienen las desavenencias entre Terelu Campos y sus excompañeros. "Terelu tenía una oferta de otra cadena...", empezaba Lozano. "No tienes ni idea de lo que estás diciendo", la interrumpía Campos. "¿Perdona? Aquí lo hablamos, que estabas en conversaciones y te decían que no era compatible", rebatía Lydia Lozano, haciendo referencia a la posible oferta de copresentar 'La vida sin filtros'. "Nadie de ninguna cadena me ha dicho a mí lo que yo puedo hacer y lo que no", zanjaba Terelu Campos, visiblemente cabreada.