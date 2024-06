Terelu Campos niega que no esté en 'Ni que fuéramos shhh' por cuestiones económicas

Por Beatriz Prieto |

En medio de una semana de lo más calentita entre Terelu Campos y sus excompañeros de 'Ni que fuéramos Shhh', la colaboradora estuvo presente en 'D Corazón' la mañana del sábado 1 de junio, en la que volvió a repasar las declaraciones de Belén Esteban en 'Late Xou con Marc Giró' y su propia respuesta desde 'Mañaneros'. Un momento en el que, además de lanzar alguna que otra pulla a la colaboradora y el resto de sus compañeros de Canal Quickie, la malagueña también aprovechó para aclarar su relación con el equipo.

Terelu Campos habla de su relación con 'Ni que fuéramos shhh' en 'D corazón'

, bromeó Campos, al recordar que había dejado caer en 'Mañaneros' que "a lo mejor llega un día en el que no me voy a callar nada". "¿Es un tema de pasta?", preguntó Jordi González sin rodeos. "No, no, no, por favor.", aseguró su compañera, tras lo cual añadió que "entiendo que cada uno tiene su valor y su precio".

"Entiendo que las condiciones de Belén hayan sido siempre diferentes a las nuestras, y no las critico, simplemente constato una realidad", explicó Campos, puesto que había apuntado a dichas diferencias en su respuesta desde 'Mañaneros'. De hecho, la malagueña afirmó de su excompañera que "no la critico" por eso, dado que "Belén aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión". "Cuando hicimos lo de Netflix dije que hubiera sido inviable sin Belén. Es la auténtica protagonista y no me duele decirlo ni me he sentido menos por ello", prosiguió la colaboradora.

"Igual no me quieren tanto"

"A lo mejor Belén tiene un compromiso que yo no tengo", dejó caer Campos, para después recordar que "yo me he buscado la vida desde el primer momento" tras el fin de 'Sálvame' y declaró entender "que hay personas que siguen vinculadas contractualmente, yo no lo estoy". "Eso de que 'no se me espera'... bueno, a lo mejor no me espera Belén. Desde luego, no es lo que se me comunicó a mí", insistió Campos.

La colaboradora desveló entonces sobre "mi relación con la dirección de Fabricantes" que "no hemos tenido el más mínimo problema, porque tenemos relación", después de que les hubiera aclarado que "ahora mismo tengo que esperar unas circunstancias". No obstante, Campos también compartió que no había contactado con Esteban: "Lo he dicho aquí y ya está. No tengo ningún problema. ¿Qué quieren seguir liándola? Pues que la líen, es que me da igual". "Igual no me quieren tanto. Qué le vamos a hacer, no puedes pedir a la gente que te quiera", lanzó la malagueña, cuando sus compañeros apuntaron a su cariño mutuo con la madrileña.