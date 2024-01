Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Pese al dulce momento que está viviendo Paz Padilla tras la emisión de 'Te falta un viaje' en Cuatro, la presentadora ha compartido una publicación en sus redes sociales que ha hecho que una gran cantidad de personas se echen encima de ella. Como cada 6 de enero, la humorista ha adornado su casa para celebrar el día de Reyes Magos y tanto ella como su hija Anna Ferrer han colgado en su Instagram esta decoración.

En esta ocasión,. Además, Paz Padilla ha hecho a mano varios cascanueces con cubos de basura, algodón y tubos de fontanería. Sin embargo, a pesar de la multitud de halagos que ha recibido por lo bien que le ha quedado la decoración,

"Si todo el mundo en su casa gastara la misma cantidad de papel... Me parece una exageración. ¿Todo eso para qué?", ha escrito uno de los perfiles de Instagram. Otro de los comentarios hace alusión a uno de los momento de la última entrega de 'Te falta un viaje': "Y luego vas al Amazonas a abrazar árboles. ¿Qué incoherencia es esta?". "A esta señora no la entiendo. Siempre hace apología al no consumismo. ¿Y esto qué es?", ha preguntado otra persona, tal y como se puede leer en los comentarios de sus respectivas publicaciones.

Otro de los usuarios de la red social ha pedido que, en 2024, la gente sea más responsable con el medioambiente: "Dolor de corazón todo ese gasto de papel que además se va a ir directo a la basura. Ojalá en 2024 seamos un poquito más conscientes y respetuosos con el planeta". Por otro lado, están quienes consideran que lo hace para tener repercusión en Instagram: "Algunas veces no pasa nada si no te dan un like o no te comentan. Os estáis acostumbrando a crear todos una cantidad de contenido absurdo".