Álvaro Rico desvela el dinero que ganó por su trabajo en 'Velvet colección'

Por Rubén Rodríguez Tapiador

El lunes 15 de enero, Jesús Calleja regresó a Cuatro con el lanzamiento de la temporada 12 de 'Planeta Calleja'. En aquella primera entrega estuvo Jennifer Hermoso y, tras ella, se han adentrado en la aventuras del formato personajes públicos como Marta y María Pombo o Carlos Sobera. Este lunes 12 de febrero, el presentador ha tenido la oportunidad de irse de viaje a la Sri Lanka con Álvaro Rico, el cual consiguió una gran popularidad gracias a 'Élite'.

Jesús Calleja y Álvaro Rico en 'Planeta Calleja'

Gracias al programa de Cuatro,y, como no podía ser de otra forma, esto también ha sucedido con Álvaro Rico. El intérpretey ha recordado que su primer trabajo fue en ' Velvet colección ' con Asier Etxeandia

Sin embargo, Jesús Calleja ha querido ir más allá y le ha preguntado a la representante del artista cuánto cobro por su participación en la serie: "500 pavos o algo así. (...) Ahora cobra 600". Por su parte, el actor ha relatado cómo fue su primer día: "Yo lo recuerdo como si hubiera sido un sueño que no sé muy bien ni qué decía. La gente me iba hablando y me iba diciendo (...) 'Vamos a hacer una italiana'. ¿Una italiana? Yo llegué allí y decía '¿Qué es una italiana?'". Finalmente, ha explicado que una italiana es un repaso del guion justo antes de comenzar el rodaje de una secuencia.

En 'Élite' hizo la prueba de otro personaje

Además, en este programa, Álvaro Rico también ha hablado de su experiencia rodando 'Élite': "Muchas veces cuando haces un personaje adolescente, parece que lo único que interesa es con quién se acuesta (...) Y los problemas de los adolescentes son cruciales para el desarrollo de ese chaval. Y eso queríamos contar en 'Élite'". El actor también ha confirmado que la primera prueba que hizo para la serie no era interpretando a Polo. No obstante, no ha querido desvelar qué papel era.