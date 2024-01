Por Daniel Parra |

'Planeta Calleja' contó el pasado lunes 22 de enero con Carlos Sobera como invitado, el segundo de la duodécima temporada. Durante su viaje recorriendo Montenegro junto a Jesús Calleja, el presentador hizo repaso de su trayectoria profesional y confesó algunos secretos de sus casi 30 años de carrera. Una de las confidencias que comentó en el programa fue cuál ha sido su mayor enfado en televisión.

Carlos Sobera con Jesús Calleja en 'Planeta Calleja'

"Yo cuando me cabreo, me cabreo mucho", admitió Sobera, que. Calleja continuó con el tema preguntándole con quién se ha cabreado más. El conductor de programas como ' First Dates ' o ' El musical de tu vida ' recordó que, algo que sorprendió a Calleja: "Pero eso es un titular"., continuó el entrevistado.

Sobera profundizó en la discusión con la cantante: "Yo hacía el programa los martes. Entonces justo el martes, la noticia que me da el director según llego a plató es: 'Isabel Pantoja se quiere marchar'". El presentador recordó que tuvo que hablar con ella en directo: "Me tocó darle un poco de candela, un poco". "La conseguimos convencer y duró unas cuantas semanas más", concluyó en referencia al paso de la tonadillera por 'Supervivientes'.

¿Cuál es su reality favorito?

Jesús Calleja preguntó a Carlos Sobera cuál es el reality que más le ha gustado de todos los que ha hecho. El presentador respondió que 'Supervivientes' sin demasiadas dudas: "Es el más fresco, es el más natural, es donde más se lleva al límite a los participantes...". "Pasan hambre, pero pasan hambre de verdad, pasan a veces frío por las noches cuando llueve, pasan un calor tremendo, les pican los mosquitos voraces de una manera salvaje...", explicó. Además, se refirió a la convivencia de los concursantes en Honduras: "Provoca roces a los cuales tienes que hacer frente quieras o no. Tú puedes ir de santo bendito a 'Supervivientes', que alguien, por algo, en algún momento, te puede sacar de quicio".